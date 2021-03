Combien de personnes utilisent TikTok ?

Dire que TikTok est une application et une plateforme populaire est un euphémisme, et la mesure de popularité utilisée ne semble pas avoir d’importance.

TikTok est une application extrêmement populaire, mais combien de personnes utilisent la plateforme ? Bien que TikTok soit un réseau beaucoup plus récent que la plupart des autres services de médias sociaux, il s’est rapidement constitué une base d’utilisateurs fidèles et dévoués. À tel point que l’on parle de téléchargements en termes de milliards et d’utilisateurs actifs en centaines de millions.

TikTok a été officiellement lancé en 2016. Cependant, la société propriétaire de TikTok, ByeDance, a acheté Musical.ly en 2017 avant de finalement combiner Musical.ly avec TikTok en 2018. Depuis lors, la popularité de TikTok n’a cessé de croître grâce à son contenu viral et l’application ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt.

En mai 2020, TikTok a franchi la barre des deux milliards de téléchargements, ce qui en fait l’une des rares applications à avoir atteint ces hauteurs vertigineuses. Cependant, les téléchargements s’appliquent aux appareils en général et comme les gens ont accès à plus d’un appareil, cela ne représente pas vraiment le nombre d’utilisateurs de la plateforme. Bien que ByteDance n’ait pas encore publié de chiffre officiel à ce sujet, il existe des indications sur le nombre d’utilisateurs de TikTok. Par exemple, Statista indique plus de 21 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur iOS et 12 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur Android. Il ne s’agit que de chiffres quotidiens, et l’année dernière, des indications faisaient état d’environ 800 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Encore une fois, comme ce chiffre a été suggéré l’année dernière, le véritable chiffre est susceptible d’être encore plus élevé maintenant en 2021.

TikTok n’est toujours pas complet

Aussi impressionnant que soit le chiffre de 800+ millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce n’est peut-être pas le tableau complet. Outre le fait que l’on ne sait pas exactement combien ils sont, TikTok n’est pas la seule application à garder à l’esprit. Par exemple, TikTok est une application internationale, Douyin étant l’équivalent chinois. C’est pourquoi les chiffres indiqués ne concernent que TikTok. Douyin, qui s’adresse spécifiquement au marché national de ByteDance, a également déjà généré des téléchargements massifs et attiré un nombre important d’utilisateurs. Un rapport de CNBC a souligné qu’en août 2020, Doujin comptait 600 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Quelle que soit la façon dont on mesure ou dont on trace les lignes, le thème dominant et constant est que TikTok est une application à succès, utilisée par des millions de personnes chaque jour. Que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, TikTok reste une force dominante non seulement sur le marché des médias sociaux, mais aussi sur celui des applications en général. De plus, TikTok ayant apparemment mis fin à bon nombre de ses récents problèmes, le nombre de téléchargements et d’utilisateurs actifs de TikTok ne peut que continuer à augmenter en 2021 et au-delà.