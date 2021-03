Comment changer un mot de passe Instagram ou le réinitialiser ?

Changer le mot de passe d’un compte Instagram est facile à faire et le réseau de partage de vidéos offre également la possibilité de réinitialiser le mot de passe en cas d’oubli.

Il existe de nombreux moments et raisons pour lesquels un utilisateur d’Instagram peut vouloir changer son mot de passe et le processus est assez facile à réaliser via les paramètres du compte. Même lorsqu’un mot de passe a été complètement oublié, il existe une option pour le réinitialiser, à condition que le nom d’utilisateur, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone n’aient pas également été oubliés. Voici une explication rapide sur la façon de modifier ou de réinitialiser un mot de passe Instagram.

Instagram, comme de nombreux services en ligne, utilise des mots de passe pour protéger les comptes. Cependant, les mots de passe ne peuvent offrir qu’une protection limitée. Même lorsque les utilisateurs adoptent toutes les mesures de recommandation relatives aux mots de passe, il arrive que des services fassent l’objet d’une violation ou révèlent accidentellement des informations sur les utilisateurs. Dans presque tous ces cas, changer de mot de passe n’est pas seulement recommandé, c’est aussi une mesure très importante à prendre.

Les utilisateurs d’Instagram qui connaissent déjà leur mot de passe peuvent très facilement et rapidement le modifier à tout moment en accédant au menu des paramètres du compte, que ce soit via la version du navigateur web d’Instagram ou l’application pour smartphone. Pour modifier le mot de passe via l’application, tapez sur la photo de profil en bas à droite, puis sur l’icône de menu en haut à droite. Une fois cela fait, tapez sur Paramètres, puis sur Sécurité et enfin sur Mot de passe. À ce moment-là, l’utilisateur d’Instagram devra saisir son mot de passe actuel pour confirmer la propriété du compte avant de pouvoir saisir le nouveau. Pour terminer le changement de mot de passe, il suffit de toucher l’option Enregistrer dans le coin supérieur droit.



Quand un mot de passe Instagram est oublié

Il y aura des moments où la seule option pour changer un mot de passe sera de le réinitialiser. C’est le plus souvent le cas lorsqu’un utilisateur d’Instagram ne se souvient pas de son mot de passe pour commencer. L’option “Mot de passe oublié” est disponible sur la page principale de connexion à Instagram. Les utilisateurs peuvent également cliquer ici pour accéder directement à la page de réinitialisation. Une fois sur cette page, l’utilisateur devra saisir l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le nom d’utilisateur associé au compte Instagram et le service lui enverra un lien de connexion qu’il pourra utiliser pour changer le mot de passe et accéder à nouveau au compte.

Que le mot de passe soit modifié à partir des paramètres du compte ou après une réinitialisation, il est important de s’assurer que le nouveau mot de passe est fort. Après tout, plus le mot de passe est faible, plus vite il faudra le changer ou le réinitialiser. Cela s’applique à Instagram ou à tout autre service en ligne dont la protection du compte repose principalement sur un mot de passe.