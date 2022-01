Comment choisir son logiciel de caisse enregistreuse ?

Boucherie, Boulangerie, Fleuriste, Food-truck… Aujourd’hui, de nombreux commerces sont installés partout en France et chacun d’entre eux est en constante recherche d’outils lui permettant de gagner du temps tout en se facilitant la tâche au quotidien. Quelle que soit votre activité, la caisse enregistreuse est un indispensable. Si elle était longtemps utilisée sous son modèle traditionnel, principalement pour l’encaissement, son marché s’est alors grandement développé afin de proposer des outils innovants et connectés.

Le logiciel de caisse : un avantage au quotidien

Qu’il s’agisse de la gestion quotidienne comme prévisionnelle, un commerce se doit d’être irréprochable sur son organisation afin de proposer un service de qualité à ses clients. De manière à les accompagner dans leurs tâches de tous les jours, des outils connectés ont vu le jour, tel que le logiciel de caisse enregistreuse. Adaptable à vos besoins, ce dernier présente de nombreux avantages et fonctionnalités grâce auxquelles vous pourrez gérer votre commerce en toute sérénité.

Avec une simple connexion internet ou en mode hors ligne, votre logiciel de caisse vous offre accès à un écosystème connecté grâce auquel vous pourrez profiter d’une infinité de fonctionnalités que nous détaillerons plus bas. Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone via un back-office pensé pour vous, vous serez en mesure de profiter des avantages de ce dernier en toute simplicité. Tous les aspects de votre commerce (relation client, production, etc.) seront alors améliorés grâce à un outil dont vous ne pourrez plus vous passer.

Comment choisir un logiciel de caisse enregistreuse ?

Lorsque l’on gère un commerce, nous avons tous nos habitudes et préférences en termes de suivi, encaissement, communication, gestion… Il est alors indispensable de choisir le logiciel de caisse qui saura répondre à chacune de nos exigences afin de réellement nous simplifier la tâche au quotidien. Ainsi, dès lors que l’on souhaite opter pour un tel outil, il est recommandé de prendre plusieurs critères en compte afin de vous assurer que ce dernier saura parfaitement répondre à vos attentes. Nous vous présentons ici les fonctionnalités phares d’un logiciel de caisse optimal.

Ergonomie et écologie

Utilisée quotidiennement, votre caisse enregistreuse doit être robuste afin de résister à travers les années et vous accompagner le plus longtemps possible dans votre activité. Il sera alors recommandé d’opter pour une modèle disposant d’un support stable et d’une coque protectrice. Celui-ci devra également être adapté aux différents types d’encaissement, qu’il s’agisse de chèques, cartes, monnaie, etc. Notez également qu’en optant pour une simple tablette installée sur un support comme proposé par Toporder, vous privilégiez une alternative plus écologique qui vous permettra de réaliser d’intéressantes économies chaque année.

Encaissement

Puisque chaque commerce est différent, il est indispensable de pouvoir disposer d’une possibilité de personnalisation lors des commandes. Il est alors conseillé d’opter pour un logiciel éditable qui saura parfaitement s’adapter à vos types de commandes, y compris les plus complexes.

Gestion des stocks

De manière à toujours garder un œil sur vos stocks et ne pas vous retrouver dans des situations compromettantes, certains logiciels vous proposent un suivi en temps réel grâce auquel vous restez maître de vos stocks.

Communication

De manière à attirer des clients ainsi qu’à les fidéliser, la communication est clé. Afin d’encourager celle-ci, certains logiciels tel que celui mis en avant par Toporder disposent d’une possibilité de campagne de SMS et mails pouvant être paramétrée au moyen de fiches clients.

Click and Collect

Dans l’air du temps, certains logiciels ont su s’adapter aux tendances actuelles en proposant des fonctionnalités en accord avec les nouvelles habitudes des Français, et notamment le commerce en ligne.

Gestion des archives client

Certains logiciels sauront vous proposer un suivi précis de vos activités ainsi qu’une gestion appliquée des fichiers clients. Vous serez alors en mesure de conserver une trace de leur passage, vous permettant alors de lui proposer un geste commercial tel qu’une réduction qui saura l’inciter à revenir dans votre commerce.

Le choix de votre logiciel de caisse enregistreuse dépend de vos attentes en tant que commerçant. Si les anciens modèles ne proposaient que des services d’encaissement standard, ces nouveaux outils sauront mettre en avant des fonctionnalités innovantes. Au moyen d’un seul et même outil, vous maîtrisez votre commerce d’une toute nouvelle manière.