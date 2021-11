Comment créer un site WordPress en 2021 ?

Si vous souhaitez créer votre site web, vous avez aujourd’hui le choix entre différentes possibilités. Parmi les plateformes les plus populaires, on retrouve aujourd’hui WordPress, une référence dans le domaine de la création de sites. Simple à prendre à main et intuitif, ce CMS vous accompagne dans toutes les étapes de création de votre site web. Pour vous aider à obtenir le meilleur résultat qui soit pour votre site WordPress, nous résumons ici toutes les principales étapes à suivre.

Pourquoi choisir WordPress pour la création de votre site ?

Fin 2021, WordPress est l’une des plateformes les plus utilisées dans la création de sites puisqu’elle représente plus de 42% des sites à l’échelle mondiale. Totalement gratuit et simple à utiliser, cet outil s’avère accessible au plus grand nombre et offre de nombreuses possibilités à ses utilisateurs. En effet, il n’est pas nécessaire d’être particulièrement technique pour pouvoir gérer votre site avec WordPress. Quels que soient votre secteur d’activité et la thématique de votre site, vous profiterez d’une plateforme particulièrement performante pour piloter votre site web.

Comment créer votre site avec WordPress ?

Pour créer un site WordPress, on distingue cinq étapes majeures.

Choix du nom de domaine et de l’hébergement

Avant de lancer votre site web, il convient de s’assurer de la disponibilité du nom de votre site. Le nom de votre site correspond au nom de domaine qui se compose du nom souhaité et de l’extension (exemple : .fr, .com, .be). Pour connaître la disponibilité des noms de domaine, il existe aujourd’hui des sites permettant de vérifier ce point.

Une fois que vous aurez défini le nom de domaine pour votre site, vous devrez choisir l’hébergeur sur lequel vous allez placer votre site. En effet, WordPress n’est pas un hébergeur de sites, il est une plateforme de création. Pour pouvoir stocker la base de données de votre site, vous pouvez vous tourner vers différents hébergeurs sur le marché : o2switch, OVH…

Installation et paramétrage de WordPress

Avant l’installation de WordPress, il est nécessaire de générer un certificat SSL qui vous permet de passer votre site en HTTPS. Obtenir cette certification est essentielle pour sécuriser les connexions à votre site.

Une fois la connexion à votre site sécurisée, vous pourrez procéder à l’installation et au paramétrage de WordPress. Afin de faciliter cette étape, il est possible d’opter pour une installation automatique et un paramétrage de base.

Ajout et édition de contenu sur votre site

Une fois toutes ces étapes réalisées, vous pourrez commencer à remplir votre site avec le contenu que vous souhaitez. Que ce soit du texte ou des images, vous pourrez ajouter facilement vos contenus sur votre site. Très intuitif, WordPress est accessible à tous, même à ceux qui sont les moins à l’aise avec l’informatique.

Personnalisation du site

Afin de personnaliser le site à votre image, WordPress vous permet d’adapter au mieux le design et l’aspect général du site. Grâce à un large choix de templates, vous pourrez trouver le modèle de site qui vous correspond et l’adapter au mieux selon vos préférences.

Amélioration du site avec différentes fonctionnalités

Pour perfectionner au maximum votre site, WordPress vous offre la possibilité d’ajouter des extensions à votre site, plus connues sous le nom de plug-ins. Ces différentes extensions vous permettront d’améliorer l’expérience des utilisateurs de votre site. En plus des extensions, pensez également à bien sécuriser et à référencer votre site web.

Faites appel à des experts pour vous accompagner dans la création de sites

Si la création d’un site web via WordPress s’avère donc accessible à un large public, il peut néanmoins être intéressant de faire appel à des experts du domaine pour vous aider à créer le meilleur site possible. Afin de vous aider dans la création et la gestion de votre site WordPress, vous pouvez notamment faire confiance à WPMarmite, spécialiste de la formation dans le domaine de la création de sites WordPress. Avec ses conseils experts et les différentes formations que propose ce site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour élaborer votre site WordPress facilement et rapidement. Pour être présent sur le web, vous pouvez donc opter pour WordPress de manière à créer votre site facilement et avoir la possibilité de le personnaliser selon vos envies.