Comment développer les capacités d’un enfant dès la primaire ?

La programmation de robots peut sembler étrange, surtout de confier cette tâche à un enfant. Effectivement, on associe cela aux mathématiques, à l’ingénierie ou même le bricolage, des concepts qui peuvent sembler très lointains pour être appris à des jeunes gens âgés de 7 ans. De plus, le programme scolaire étant déjà bien chargé avec les mathématiques, le français ou encore l’histoire et la géographie, on pourrait penser que la programmation n’a pas sa place. Détrompez-vous, cette matière fait dorénavant partie intégrante des programmes élémentaires enseignés aux enfants pour leur scolarité. Découvrez comment la programmation peut aider vos enfants.

L’intérêt de faire découvrir le monde de la programmation aux plus jeunes

Si cette matière est dorénavant enseignée au sein des écoles primaires, c’est bel et bien car elle permet de développer certaines capacités chez l’enfant. Le but est de leur apprendre des choses pratiques et créer des savoir-faire que même des cours d’arts plastiques ne pourraient pas répliquer. Rester dans l’air du temps et transmettre des concepts clés sont au cœur de cette matière.

Rester à jour dans un monde en perpétuelle évolution

Tout d’abord, sachez que depuis ces dernières années, le numérique s’est installé très fortement dans la quasi-totalité des entreprises. Nouveaux logiciels, automatisation, et surtout nouvelles méthodes de travail, contrairement à il y a une dizaine d’années le monde du travail a vraiment changé.

Ainsi, il est nécessaire de préparer les enfants dès leur jeune âge à ce nouveau monde. En effet, désormais il est très important de savoir manipuler des ordinateurs correctement, et être sensibilisé à internet et à l’informatique en général. La programmation à l’aide de petits robots pour enfant se révèle donc idéal pour aider les plus jeunes à se préparer au mieux, quelle que soit leur orientation dans leur futur.

Développer des capacités motrices et intellectuelles

Comme vous le savez sûrement déjà, le français ou les mathématiques permettent d’acquérir et développer le cerveau de vos enfants. Ils apprennent de nouvelles choses, qui leur seront utiles plus tard dans leur vie. La programmation permet quant à elle de consolider et de comprendre certaines choses, que les autres matières ne peuvent pas faire.

Programmer permet de développer le quotient intellectuel drastiquement, en apprenant des lignes de code et leurs effets, on peut alors créer des choses étonnantes. De plus, voir le résultat de son effort en programmation offre une réelle satisfaction aux plus jeunes, qui auront d’autant plus envie d’apprendre. Enfin, étudier en petits groupes d’élèves permet aussi de renforcer le sens du travail en groupe, essentiel dans la vie de tous les jours et dans le développement social des plus petits.

Des robots pour enseigner la programmation : une idée prometteuse

Pour continuer, sachez que c’est par le biais de robots que le ministère de l’Éducation nationale souhaite transmettre le savoir de la programmation aux jeunes. En réalité, ces derniers s’apparentent à des Lego, en proposant une customisation sans égal et une manipulation aisée, pour concevoir différentes choses.

Ainsi, cela n’est pas perçu comme une activité ennuyante pour les enfants, qui associent le travail au jeu : le meilleur moyen d’apprendre en s’amusant. Cela donnera envie de travailler et d’apprendre beaucoup plus facilement. Le ministère de l’Éducation nationale a pensé à une idée asse originale, des kits de création adaptés même aux élèves de CP. Cela permet même aux élèves de collège et de lycée d’apprendre.

Qu’est-ce qui est prévu lors des cours de programmation ?

Lors des cours dédiés à la programmation, les élèves découvriront une multitude de choses. Les cours s’attarderont sur de nombreuses notions.

Par exemple, les enfants sauront appliquer des mouvements sur les robots programmables, comme se déplacer dans l’espace dans plusieurs directions. En plus des robots, il est même possible d’animer des personnages en 3D sur un ordinateur dans un programme dédié. Les algorithmes, au cœur de l’informatique et du monde qui nous entoure, seront abordés et expliqués. Les élèves mettront en application leurs connaissances au travers de programmes et de logiciels et des fameux kits robotiques de l’Éducation nationale.

Apprendre dès la primaire ce genre de choses, permet aux jeunes personnes d’avoir toutes les clés en main pour rentrer dans la vie active plus tard, en développant de nouvelles capacités motrices et intellectuelles à l’école.