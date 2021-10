Comment déverrouiller un iPhone quand on a oublié le code ?

Le mot de passe ou code permet de protéger l’ensemble de vos informations privées qui sont contenues dans votre iPhone, iPod Touch et autres. Néanmoins, certaines personnes oublient souvent les codes qu’ils ont définis au départ et se retrouvent avec des appareils bloqués, ces cas sont très récurrents. Ainsi, nous vous proposons dans cet article quelques solutions de déverrouillage de votre iPhone lorsque vous avez oublié votre mot de passe.

Utiliser Anylock pour déverrouiller votre iPhone

Vous avez là un outil efficace dédié à la résolution des problèmes compliqués que vous pouvez rencontrer durant l’utilisation des appareils IOS. Il vous permet non seulement de supprimer le code à l’écran que vous aviez mis au départ mais aussi il vous donne la possibilité de récupérer votre mot de passe lorsque vous l’oublier. Il débloque vos identifiants Apple, votre code d’accès à l’écran, et bien d’autres. De plus, il vous épargne la nécessité de vous connecter à icloud ce qui veut dire que vous n’aurez pas besoin de renseigner le code de vérification par téléphone. Pour l’utiliser, commencez tout d’abord par télécharger et installer le logiciel en question sur votre PC. Puis, sélectionnez la fonction déverrouiller l’iPhone sans code. Par la suite, servez-vous d’un câble USB pour connecter votre iPhone à votre PC et appuyer sur “Commencer”. Sélectionner le modèle et le produit de votre iPhone pour ne pas risquer de télécharger un firmware qui ne le correspond pas et si le logiciel ne détecte pas votre iPhone, alors vous devez suivre les consignes qui sont affichés pour pouvoir mettre votre appareil en récupération manuel;

Dès lors que vous aurez fini de télécharger le firmware, vous pourrez alors passer à la suppression du code d’accès de votre iPhone ce qui supprimera automatiquement vos données mais vous pourrez les récupérer avec Phone Rescue.

Utiliser iTunes pour déverrouiller votre appareil

Si il y a un outil de déverrouillage qui est fréquemment utilisé c’est belle et bien iTunes. C’est un logiciel qui permet de débloquer un iPhone. Toutefois si vous voulez l’utiliser, rassurez-vous de ne pas avoir des données ou fichiers importants dans votre iPhone car il les supprimera. Son utilisation requiert certaines conditions :

En effet, vous devez avoir un PC à disposition dans lequel vous pourrez télécharger et installer la dernière version d’ITunes. Ensuite vous devez appuyer sur “Faire confiance à cet ordinateur” depuis votre appareil et étant donné que vous avez oublié le code de votre iPhone, vous serez obligé de connecter en premier lieu votre iPhone et iTunes.

Si la première méthode ne fonctionne pas vous pouvez tout simplement connecter votre iPhone à votre PC et lancez iTunes sur votre ordinateur puis vous devrez restreindre son redémarrage. Dès lors que le mode de réparation aura commencé, vous verrez des mise à jour s’afficher à l’écran et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur la fonction Restaurer. Puis, iTunes téléchargera la version récente d’IOS ce qui pourra permettre la suppression du code d’accès.

Utiliser Icloud pour déverrouiller votre iPhone

L’Icloud vous permet aussi de déverrouiller votre iPhone quand vous oubliez le code. Il a cette particularité d’être complètement gratuit. De plus, il est simple d’utilisation bien qu’il requiert lui aussi quelques conditions tel que l’activation de “Localiser mon iPhone” sur votre appareil et vous devez inscrire le code de vérification que vous avez reçu sur votre iphone lorsque vous vous connectez pour la première fois.