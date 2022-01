Livre photo : le format idéal pour vos meilleurs souvenirs

Si l’ère du numérique a révolutionné notre façon de prendre des photos au quotidien, le plaisir de renouer avec ses souvenirs ne s’est jamais détaché des albums physiques. En effet, et bien que votre ordinateur et votre téléphone vous permettent désormais de stocker un grand nombre de photos, le plaisir de feuilleter vos souvenirs avec vos proches est un sentiment incomparable. Grâce aux nouvelles technologies, l’album classique se réinvente alors sous forme de livre photo pour des finitions impeccables et un objet emplit d’émotions qui trouve rapidement sa place sur vos étagères.

Un écrin de qualité pour conserver vos plus beaux moments

Avec un format livre photo, vous imprimez vos photos de vacances ou de voyage, mais aussi vos souvenirs en famille ou entre amis sur un support élégant et personnalisé. Si la réalisation d’un album photo classique vous prenait un certain temps avec un résultat qui ne répondait pas toujours à toutes vos attentes, le livre photo vous garantit une finition soignée et durable. Vous n’avez donc plus à vous soucier des photos qui pourraient se détacher au fil des années et profitez d’un rendu exceptionnel à chaque fois que vous consultez votre livre.

En effet, avec des photos directement imprimées sur un papier haut de gamme, vous mettez en valeur vos clichés tout en les préservant de la meilleure façon. Vous ne risquez plus de les corner ou de les abîmer au fil des consultations de votre album pour un plaisir intact année après année. Une qualité professionnelle qui vous permet de rendre hommage à vos souvenirs ou de partager des moments forts avec un cadeau touchant offert à vos proches.

Comment personnaliser votre livre photo ?

Votre livre photo est un objet unique qui retrace des parties de votre vie avec des clichés qui deviennent alors les témoins privilégiés de ces instants précieux. Afin de personnaliser pleinement votre création, les plateformes de confiance telles que Flexilivre vous permettent de choisir de nombreux critères de mises en pages et de customisation pour réaliser un livre photo qui vous ressemble et comble toutes vos attentes.

Le choix du format

Le premier critère est celui du format de votre livre photo. Carré, A4 ou A5 avec une orientation en portrait ou en paysage, vous choisissez des dimensions qui correspondent à vos envies et aux photos sélectionnées. Si un petit format pourra ainsi être facilement emporté par les globe-trotters de la famille, un format plus large sera appréciée par les seniors qui profiteront alors d’un meilleur confort pour découvrir ces souvenirs émouvants.

Une reliure adaptée à vos envies

Le type de reliure choisi contribue au caractère de votre livre photo. Que vous optiez pour une couverture souple ou rigide avec une reliure à spirale ou agrafée, votre création se plie à toutes vos envies pour un album facile à feuilleter et agréable à manipuler par tous. Vous profitez ainsi d’une finition sobre et soignée qui s’adapte parfaitement au thème de votre livre.

Des photos sublimées et préservées

Les sites tels que flexilivre disposent aujourd’hui de logiciels performants pour vous aider à réaliser la mise en page de votre livre photo. Vous pouvez ainsi faire le choix d’un emplacement automatique ou commencer à partir d’une page blanche et créer personnellement une à une les pages de votre album. Quelles que soient vos envies, vous donnez alors le rythme de votre livre photo pour une création unique.

Des citations et des anecdotes pour illustrer vos clichés

Afin de ne jamais oublier les dates de certains événements ou de replacer le contexte de vos photos avec une phrase qui traduit parfaitement l’ambiance du moment saisi, vous pouvez également personnaliser votre livre photo en ajoutant des légendes, des icônes ou encore des textes plus développés au milieu de vos clichés.

Pourquoi créer un livre photo ?

Incontournable et intemporel, le livre photo est une manière de préserver soigneusement des moments précieux de votre vie. Qu’il s’agisse d’une plage paradisiaque à l’autre bout du monde, ou de l’éclat de rire de votre enfant pris sur le vif, vous chérissez ces découvertes et ces instants de bonheur. Avec la création d’un livre photo, vous profitez d’un support à la hauteur de ces souvenirs pour les conserver durablement. À l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire ou simplement d’une surprise attentionnée, vous pouvez aussi prendre le temps de partager vos clichés en offrant à vos proches un livre photo intime et émouvant pour leur faire découvrir des moments privilégiés de votre vie de famille ou les faire voyager avec vous de la plus belle façon.