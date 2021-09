Comment faire un diaporama sur Word ?

Les diaporamas sont le plus souvent réalisés à partir des logiciels de présentation tels que PowerPoint, Prezi, Canva et bien d’autres. Pour de nombreuses personnes, il est impossible de réaliser des diapositives sur des logiciels de traitement de textes tel que Word. Ce qui n’est pas totalement faux. Cependant, il existe tout de même une astuce qui vous permet de réaliser des diaporamas à partir de Word. Ainsi, dans les lignes ci-dessous, découvrons ensemble comment réaliser un diaporama à partir de Word.

Disposer du logiciel PowerPoint

Lorsque vous souhaitez réaliser un diaporama sur Word, vous devez prendre en compte que ce logiciel de traitement de texte ne dispose pas d’une présentation animée. Pour cela, il vous est nécessaire d’avoir le logiciel PowerPoint dans votre ordinateur pour garantir la réussite de l’astuce qui vous sera présentée. Après vous être rassurés que vous disposez de PowerPoint, vous devez passer à la phase de création du fichier texte sur Word. Puis, à la phase de mise en diaporama par PowerPoint.

Créer le fichier texte sur Word

Le but principal dans cette phase consiste juste à créer un fichier texte qui sera transformé plus tard en diaporama. Et pour créer ce fichier texte, vous devez tout d’abord ouvrir tout d’abord le logiciel Word. Une fois cela fait, vous allez soit rédiger un nouveau fichier en appuyant sur “Nouveau”, soit ouvrir un fichier que vous aurez déjà rédigé et sauvegardé en cliquant sur “Ouvrir”. Une fois cela fait, allez sur la barre de tâches de Word et cliquez sur “Affichage” et ensuite sur “Plan”. Dès que la fenêtre “Plan” sera ouverte, la présentation de votre texte changera de forme. Sélectionnez par la suite les titres principaux de votre fichier, cliquez sur “Afficher le niveau” et définissez le niveau 1 pour les titres sélectionnés. Les titres principaux de votre fichier seront utilisés comme titres dans votre diaporama que vous allez créer plus tard. Ensuite, sélectionnez aussi les titres secondaires de votre texte et cliquez encore une fois sur “Afficher le niveau” et définissez les en niveau 2. Ces titres secondaires seront utilisés comme diaporamas dans votre présentation PowerPoint. Une fois que vous aurez défini les niveaux de vos différents titres, enregistrez votre document et fermez ensuite Word.

La phase de mise en diaporama sur PowerPoint

Pour mettre votre document Word en diaporama, vous devez transformer votre document Word en diaporama et ouvrir le logiciel PowerPoint. Une fois cela fait, cliquez sur “Nouvelle diapositive” à partir de l’accueil. Dès que la fenêtre “Nouvelle diapositive” est ouverte, défilez jusqu’au fond et cliquez sur “Diapositive à partir d’un plan”. Par la suite, une nouvelle fenêtre intitulée “Insérer un plan” s’ouvrira. Et c’est dans cette fenêtre que vous rechercherez votre fichier Word enregistré précédemment en fonction de l’emplacement où vous l’aurez placé. Une fois que vous aurez ouvert votre document Word, PowerPoint se chargera de créer lui-même une diapositive pour chaque titre de votre document. Dès que le diaporama de votre document sera créé, enregistrez-le.

Voilà de manière succincte comment créer un diaporama sur Word.