Comment faire une bobine sur Instagram?

Les bobines sont des vidéos à plusieurs clips qui peuvent être postées sur Instagram, avec de l’audio, des autocollants et plus encore. Voici comment démarrer avec votre première bobine.

Instagram dispose de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer et de se connecter avec leurs followers, notamment les Reels Instagram. Cette fonctionnalité présente certaines similitudes avec TikTok, bien qu’il y ait également quelques différences essentielles. Par exemple, TikTok est sa propre application, tandis que Reels fait partie de l’application Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas Reels, il est facile d’en créer un, notamment en ajoutant des effets et de la musique.

Reels a été mis en ligne pour la première fois aux États-Unis en août 2020, offrant aux utilisateurs d’Instagram la possibilité de créer des vidéos multi-clips courtes et attrayantes. Initialement, les Reels ne duraient que quinze secondes, mais une mise à jour a ajouté l’option d’enregistrer des vidéos de trente secondes, ainsi qu’une fonctionnalité permettant un montage plus facile. Les créateurs peuvent également partager des bobines, soit sur la page d’exploration, soit sur leurs propres flux. Lorsque les utilisateurs partagent des bobines sur leurs flux, la bobine apparaît dans la grille principale du profil avec d’autres photos. Pour regarder les bobines, il suffit de toucher le symbole des bobines en bas de l’écran, entre les symboles “Recherche” et “Boutique”.

Pour réaliser une Reel, l’utilisateur d’Instagram devra d’abord taper sur le symbole Reels, puis sur le symbole de la caméra dans le coin supérieur droit. Commencez à enregistrer une vidéo en tapant sur le bouton de capture et tapez à nouveau dessus pour arrêter l’enregistrement. Les bobines durent automatiquement 15 secondes, mais si vous appuyez sur le symbole “15” au-dessus de la note de musique, l’enregistrement passera à 30 secondes. Les utilisateurs peuvent enregistrer la bobine en un seul long clip ou en une série de clips. Dans ce dernier cas, appuyez à nouveau sur le bouton de capture après avoir enregistré le premier clip. Les utilisateurs ont également la possibilité d’enregistrer en mode mains libres en appuyant sur l’icône de minuterie. Une fois l’enregistrement de la bobine terminé, il suffit de toucher la flèche de droite pour passer au processus d’édition.

Comment monter et terminer une bobine

Pendant la création de la bobine, les utilisateurs peuvent ajouter de la musique en appuyant sur le symbole de la musique. Ils peuvent rechercher de la musique, choisir une chanson en vogue ou choisir dans le menu “Pour vous”. Après avoir choisi une chanson, les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner la partie de la chanson qu’ils veulent lire en faisant glisser la barre en bas de l’écran. Ils peuvent également modifier la vitesse en appuyant sur le bouton 1x, qui offre la possibilité de créer une vidéo au ralenti ou accélérée. Pour ajouter un effet, appuyez sur l’icône de sourire, ce qui ouvre une gamme d’effets allant du jeu “Quelle est votre humeur aujourd’hui ?” à l’effet de cadre circulaire.

Après avoir fait le moulinet, il est encore possible de personnaliser la vidéo en appuyant sur l’icône Sticker pour ajouter des autocollants ou des GIF. Les utilisateurs peuvent rechercher des autocollants spécifiques, choisir un autocollant tendance ou ajouter un dessin en appuyant sur le symbole du gribouillis. Enfin, les utilisateurs peuvent ajouter du texte à la bobine en appuyant sur le bouton “Aa” dans le coin supérieur droit. À partir de là, il ne reste plus qu’à appuyer sur “Partager à” avant d’ajouter une légende et d’appuyer sur le bouton “Partager” pour poster la bobine terminée.