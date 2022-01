Comment faire une VAE Diplôme d’État d’assistant service social (DEASS) ?

Si vous travaillez dans le domaine du social et que vous souhaitez évoluer professionnellement, sachez qu’il est possible de valoriser vos compétences acquises grâce à une VAE. Pour accéder à des postes avec de plus grandes responsabilités, vous pouvez notamment passer une VAE Diplôme d’État d’Assistant Service Social (DEASS). Cette formation s’avère particulièrement intéressante dans le cas où vous avez déjà travaillé dans le domaine du social, mais que vous n’avez pas les diplômes nécessaires pour évoluer vers de nouveaux postes. Afin de vous aider dans la réussite de cette formation, vous pouvez vous tourner vers Excellence VAE qui vous accompagnera.

La VAE DEASS : qu’est-ce que c’est ?

La DEASS fait partie des titres officiels qui sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Pour pouvoir accéder à ce titre, il est donc essentiel d’avoir les compétences et les connaissances nécessaires. Si vous disposez déjà d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine social, vous pouvez accéder à ce titre en passant par une Validation des Acquis de l’Expérience. La réussite de cette VAE permet ainsi de confirmer vos capacités à exercer la profession d’assistant de service social.

Grâce au Diplôme d’État d’Assistant de Service Social, les diplômés peuvent justifier de leurs compétences et leurs capacités à remplir les missions d’assistant de service social. En passant une VAE DEASS, les diplômés justifient leurs acquis et leur niveau pour avoir plus de responsabilités dans leur travail. Avec ce diplôme, vous serez ainsi en mesure de collaborer en équipe ainsi qu’avec les différents professionnels du secteur social. Une fois diplômé, vous serez amené à élargir votre champ d’action, vous permettant de varier vos missions au quotidien.

À quoi correspond le métier d’assistant de service social ?

Afin d’évoluer professionnellement, le passage d’une VAE DEASS s’avère donc être une option particulièrement intéressante. Avec ce diplôme, vous pourrez exercer le métier d’assistant de service social qui remplit de nombreuses missions au quotidien. Parmi les principales responsabilités qui sont données à cette profession, on retrouve :

Accueil et écoute des personnes en difficulté

Évaluation de la situation des personnes à accompagner

Aide auprès de personnes individuelles ou des groupes (famille, public défavorisé…)

Information sur les droits et dispositifs d’aide

Aide pour la réalisation des démarches administratives

L’assistant de service social joue un rôle primordial dans l’accompagnement des personnes qui doivent surmonter une période difficile comme une perte d’emploi, des difficultés financières ou encore des problèmes d’addiction. En plus de cette mission, l’assistant de service social peut également être amené à jouer le rôle de médiateur dans certains conflits entre individus. Pour exercer son activité dans les meilleures conditions possibles, ce professionnel se doit d’être au courant des différentes évolutions sociales et des modifications législatives. Parmi les autres missions que l’assistant de service social peut effectuer, on retrouve aussi le transfert de son expertise par la formation de différents publics. Selon le RNCP, il est nécessaire d’être compétent dans quatre domaines principaux pour pouvoir prétendre à l’exercice de cette profession :

Expertise sociale

Intervention professionnelle en service social

Communication professionnelle en travail social

Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

Faites appel à Excellence VAE pour réussir votre diplôme

Le passage d’une VAE DEASS est donc ouverte aux personnes ayant déjà une certaine expérience professionnelle dans le domaine du social. Pour vous aider à mettre en valeur toutes les compétences que vous avez pu acquérir, les experts de Excellence VAE se tiennent à vos côtés pour vous aider. De l’élaboration de votre dossier de candidature jusqu’à votre passage devant un jury, les équipes de cet organisme vous assurent un accompagnement sur-mesure.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez ainsi faire confiance à Excellence VAE pour vous aider à obtenir votre VAE DEASS. Les équipes de cet organisme disposent de toutes les informations et l’expertise nécessaire pour bien vous conseiller et vous aider à vous préparer. Tout au long de votre formation, vous serez épaulé par des conseillers de qualité. Pour profiter de cette formation sans engager de frais trop importants, sachez que vous pouvez utiliser votre Compte Formation afin de financer une partie ou la totalité de cette formation. Dès à présent, n’hésitez pas à contacter Excellence VAE et obtenez un programme sur-mesure pour le passage de votre VAE DEASS.