Comment modifier le mot de passe d’un compte Google

Un mot de passe long et sécurisé est important pour tout compte en ligne, mais surtout pour un compte Google. Vous devez le mettre à jour pour obtenir un meilleur mot de passe ? Voici comment procéder.

Tout le monde possède un compte Google, mais quand son mot de passe a-t-il été mis à jour pour la dernière fois ? Changer les mots de passe des comptes en ligne n’est peut-être pas la première chose à laquelle tout le monde pense, mais dans un monde où la confidentialité numérique devient de plus en plus importante chaque jour qui passe, il est indispensable de protéger les comptes en ligne avec des mots de passe forts.

Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du mot de passe du compte Google d’une personne. Prenez un peu de recul et vous verrez rapidement à quoi servent les comptes Google. Entre Gmail, YouTube, Chrome, Google Photos, Duo et bien d’autres, d’innombrables applications reposent sur le tout-puissant Google. Si ces applications ne sont pas protégées par un mot de passe de premier ordre et que quelqu’un parvient à y accéder par le biais d’un piratage ou d’une violation de données, cela ne va pas être une partie de plaisir. Pour éviter que cela ne se produise, il est bon de prendre quelques minutes pour changer ce mot de passe en quelque chose de meilleur.

Pour commencer, rendez-vous sur Google dans n’importe quel navigateur Web de bureau et cliquez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur “Gérer votre compte Google”. Ensuite, cliquez sur l’onglet “Sécurité” vers la gauche de l’écran, puis sur “Mot de passe” dans la section “Connexion à Google”. Vous serez alors invité à saisir le mot de passe actuel du compte. Une fois le mot de passe saisi, il y a deux champs à remplir : un pour saisir le nouveau mot de passe et un autre pour le saisir à nouveau afin de confirmer son exactitude.

Assurez-vous que le nouveau mot de passe Google est sécurisé

Google recommande d’utiliser au moins huit caractères pour le mot de passe, de ne pas réutiliser le mot de passe d’un autre compte ou d’utiliser un élément immédiatement évident (comme une expression courante, le nom d’un animal de compagnie, etc.) Aller au-delà de la recommandation de huit caractères est un excellent moyen de s’assurer que le mot de passe est aussi sûr que possible, tout en utilisant un mélange généreux de lettres, de chiffres et de symboles. Dans des cas comme celui-ci, un gestionnaire de mots de passe peut s’avérer extrêmement utile.

Une fois le nouveau mot de passe saisi dans les deux champs, il suffit de cliquer sur le bouton “Modifier le mot de passe” pour confirmer la modification et la finaliser. Google offre ensuite la possibilité de rester connecté aux appareils utilisés le plus souvent par le compte, mais tous les appareils associés au compte Google qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps seront automatiquement déconnectés. Il est un peu pénible de devoir saisir à nouveau les informations de connexion, mais surtout si un utilisateur soupçonne que son compte a été compromis, c’est un excellent moyen de le protéger des regards indiscrets.