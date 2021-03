Google facilite le test des fonctionnalités expérimentales dans Chrome

Il s’avère que l’augmentation de la cadence des mises à jour de Chrome n’est pas le seul changement que Google a prévu pour son navigateur Web. Dans un tweet repéré par 9to5Google (via Développeurs XDA), Alex Ainslie, responsable de la conception de Chrome, a détaillé une nouvelle fonctionnalité qui permet d’essayer plus facilement toutes les fonctionnalités expérimentales sur lesquelles Google travaille. À partir de cette semaine, la version Canary du navigateur comprend une icône de bécher dans laquelle vous pouvez activer des fonctionnalités expérimentales et envoyer des commentaires à l’équipe Chrome.

👩‍🔬 We hope to gather more feedback about @googlechrome updates as they're in development. If you're using Canary today (and soon Dev and Beta) you'll notice a little beaker on the toolbar that makes it easier to try out new stuff and share suggestions about how it should evolve. pic.twitter.com/doPLzJbnRW

— Alex Ainslie (@alexainslie) March 5, 2021