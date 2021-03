Google Maps se dote d’un tas de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA

Dans le monde entier, c’est devenu une seconde nature pour les gens de naviguer dans les villes et les rues à l’aide de Google Maps, mais le géant de la technologie a annoncé que vous serez bientôt en mesure d’apporter une partie de cette puissance dans les espaces intérieurs également.

Le dernier article publié sur le blog de Google énumère une série de mises à jour alimentées par l’IA qui seront déployées dans le courant de l’année sur Google Maps, et la principale d’entre elles est une vue en direct de l’intérieur.

Google Maps vous permettra d’ajouter de nouvelles routes

Google Maps vise à faciliter la recherche d’activités.

Google Maps adopte le mode sombre universel

Google Maps a déjà mis en œuvre la fonction Live View depuis un certain temps, qui utilise les nombreuses images Street View de la société pour déterminer des directions spécifiques et les superposer aux images en direct de votre caméra, créant ainsi un outil directionnel en réalité augmentée (AR).

Indoor Live View, comme son nom l’indique, est la même fonctionnalité, mais elle fonctionnera également dans un certain nombre de lieux intérieurs clés tels que les centres commerciaux, les aéroports et autres stations de transit.

Selon Google, cette nouvelle fonctionnalité “peut vous aider à trouver l’ascenseur et les escaliers mécaniques les plus proches, votre porte d’embarquement, la plate-forme, la récupération des bagages, les comptoirs d’enregistrement, la billetterie, les toilettes, les distributeurs automatiques de billets et plus encore”, il s’agit donc clairement d’un outil granulaire.

En ce qui concerne la disponibilité, la fonctionnalité est en ligne dès maintenant sur les applications iOS et Android, mais elle n’est actuellement opérationnelle que dans “un certain nombre de centres commerciaux à Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose et Seattle”, avec des sites à Tokyo et Zurich dans les prochains mois et d’autres villes plus tard.

Google Maps et l’environnement

Outre cette fonctionnalité clé, un certain nombre d’autres outils font leur apparition dans Google Maps, notamment des couches cartographiques qui fournissent des informations sur les conditions météorologiques actuelles et prévues pour des zones spécifiques, ainsi que sur la qualité de l’air dans une zone (à condition qu’il y ait une station d’indice de qualité de l’air [IQA] à proximité).

La couche météo sera déployée dans le monde entier dans le courant de l’année, et la couche IQA sera disponible aux États-Unis, en Inde et en Australie.

Les utilisateurs de Google Maps soucieux de l’environnement pourront bientôt choisir un itinéraire en fonction de leur consommation de carburant et, par conséquent, de leurs émissions de carbone. Cet itinéraire sera calculé en fonction de facteurs tels que la densité du trafic et l’inclinaison de la route.

En fait, Google Maps choisira par défaut l’itinéraire le plus respectueux de l’environnement lorsque l’alternative “a approximativement la même heure d’arrivée prévue”, mais vous serez averti lorsque l’itinéraire sera beaucoup plus long. Dans les deux cas, vous serez informé du pourcentage d’émissions en moins que votre trajet produira.

Cette fonctionnalité sera disponible “plus tard cette année” aux États-Unis sur Android et iOS, et dans d’autres pays.

À partir du mois de juin, Google Maps vous indiquera si vous traversez des zones à faible taux d’émission dans les villes du monde entier qui les appliquent, et si votre véhicule est autorisé ou non à les traverser. Cette fonctionnalité sera disponible en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, et d’autres pays suivront.

Google facilite également le choix entre les options de transport durable grâce à un écran unique dans Maps qui résume rapidement tous les différents modes de transport vers votre destination et le temps qu’ils prennent.

Cette fonctionnalité tirera également des enseignements de vos habitudes et de votre localisation pour donner la priorité à certaines options appropriées plus haut dans la liste – vous pouvez sélectionner manuellement vos méthodes préférées, mais les options de vélo seront privilégiées si vous faites souvent du vélo, de même que les transports publics. Cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier “dans les mois à venir”.

Un certain nombre d’autres fonctionnalités seront ajoutées à l’application iOS et Android dans le courant de l’année, notamment des améliorations des détails d’enlèvement et de livraison pour les épiceries et les prestataires de services participants, ainsi que des mises à jour du mode conduite assistée.