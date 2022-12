Comment réaliser un site e-commerce efficace et attirant ?

Avoir un site internet est devenu indispensable pour se faire connaître mais aussi vendre ses articles ou services. Mais encore faut-il que ce site plaise aux visiteurs. Sans cela, ils fermeront la page et ne concrétiseront pas leur visite par un achat. Penser à l’efficacité de son site (des outils fonctionnels) mais aussi au visuel qui doit être agréable est alors nécessaire pour faire de son site un lieu où l’on aime aller.

Un visuel parfait, cela ne s’improvise pas

Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet mais votre site ne donne pas les résultats escomptés. Vous vous demandez pourquoi vos visiteurs ne passent pas de pages en pages en prenant leur temps. Et si cela venait tout simplement du fait que votre site est froid, voire pas agréable du tout ? Un site qui plaît est en effet incontournable pour attirer et garder les clients potentiels. Pour cela plusieurs critères peuvent vous aider à transformer vos pages pour en faire des visuels qui plaisent à la majorité.

Dans un premier temps, privilégiez les graphismes sobres. Inutile de mettre partout des images trop puériles pour attirer. L’effet obtenu est totalement inverse ! Souvenez-vous du concept « le moins est le plus ». Inutile d’en faire trop. Ne surchargez pas vos pages, préférez rester minimalistes avec des polices simples mais claires et des teintes sophistiquées. N’ajoutez pas d’images qui clignotent comme un sapin de Noël à outrance. Et cela même si vous présentez un site pour les très jeunes enfants. Pensez aussi à jeter un œil aux tendances graphiques du moment. Cela vous évitera de présenter un site ringard.

De même, sélectionnez des images de qualité pour un visuel irréprochable. Et optez pour un très bon équilibre entre texte et image. Oubliez les images inutiles qui ne montrent que ce qui est déjà montré sur d’autres clichés. Soyez sélectif et optez pour des images qui donnent de véritables informations, complémentaires du texte.

Enfin, pour faire connaître votre dorénavant très beau site, n’oubliez pas d’être présent sur les réseaux sociaux. Une notoriété optimale va mettre en avant votre site.

Un site efficace ?

C’est tout à fait possible de ne pas se prendre la tête plus que de raisons. Quels que soient les articles que vous proposez, il faudra vous mettre à la place du client. Racontez vos produits. Donnez une description précise, indiquez dans quelle situation les utiliser, quels sont les avantages… L’idéal est que le client ne se pose plus aucune question après vous avoir lu.

Mettre en place une interaction avec les visiteurs est aussi une bonne idée. Placez un chabot, laissez vos utilisateurs poster leurs avis et répondez-y. Proposez des e-mails réguliers et si le client s’inscrit pour les recevoir, pourquoi ne pas lui proposer une réduction ?

Mettez régulièrement à jour votre site. Suivez l’actualité et profitez des évènements pour rester en contact avec vos visiteurs.

Soyez sympa ! Vous pouvez proposer régulièrement des codes promos. Les visiteurs viendront plus souvent pour voir si le code proposé les intéresse.

De même n’oubliez pas de faire un site très simple à utiliser et rapide. Vous pouvez jeter un œil au site Brabantia pour vous inspirer.

Le visiteur déteste perdre du temps et si votre site rame, il va partir sans attendre son reste. Les manipulations doivent être simples. Il veut commander ? Cela doit pouvoir se faire vite et bien. Il doit avoir le choix du mode de paiement et de livraison pour s’adapter à ses besoins. Il doit pouvoir poser des questions et obtenir des réponses sans attendre. Il doit pouvoir consulter un suivi de sa commande.

Enfin pour être performant un site doit être vu par la majorité des visiteurs. Et pour cela, il doit se présenter parmi les premiers dans les résultats des moteurs de recherche. C’est ici qu’intervient le référencement naturel. Jusqu’à présent, on préconisait le SEO pour améliorer sa visibilité. Mais aujourd’hui, un nouvel outil est recommandé : le SXO (Search eXperience Optimization). Cet outil est orienté à la fois vers les moteurs de recherche mais aussi les utilisateurs. Il est donc plus efficace.

Avant de créer votre site, pensez à regarder les conseils en ligne pour découvrir les outils qui vous sont les plus adaptés. Vous pourrez ainsi obtenir des idées pour imaginer une boutique en ligne parfaite ou créer un site WordPress.