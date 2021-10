Comment récupérer un compte snap ?

Certaines fois, pour vous connecter à votre compte Snapchat vous saisissez de manière incorrecte les données. Par ailleurs il est bon de savoir que toute erreur de votre part lors de la saisie de votre mot de passe, de vos identifiants et de votre adresse email peut vous bloquer l’accès à votre compte ce qui veut dire que vous perdrez vos contact Snapchat ainsi que les nouveaux amis que vous avez eu à ajouter ; vous perdrez aussi certains fichiers comme les photos et les vidéos Snapchat. Toutefois, Snapchat vous offre la possibilité de récupérer votre compte dans ces cas-là car les administrateurs sont conscients que la perte de données peut parfois arriver encore plus avec les pirates qui traine de partout. Ainsi donc voyons ensemble dans cet article les étapes et possibilités de récupération d’un compte Snapchat.

Changez votre mot de passe en passant par l’application Snapchat

Dès lors que votre compte Snapchat a été piraté, vous devez changer le mot de passe car il est très probable que le pirate en question possède déjà vos identifiants, ce qui lui donne un accès direct à votre compte. Alors, pour changer il faut tout d’abord appuyer sur l’icône de votre profil. Ensuite, allez dans la rubrique “réglage” et choisissez par la suite “Mot de passe”. Utilisez votre mot de passe actuel pour directement aller à la fenêtre qui permet de réinitialiser le mot de passe.

Utilisez l’option “mot de passe oublié”

Il y a de forte chance que le pirate ait oublié de modifier l’adresse email associé à votre compte ; dans ce cas, l’option “ mot de passe oublié” peut vous aider. Ainsi, c’est à vous de choisir la méthode c’est à dire par téléphone ou par mail pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous choisissez de le faire par mail, vous recevrez le code de vérification dans votre boite mail et une fois que vous aurez entré ce code, Snapchat vous enverra un email contenant le lien qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe.

Récupérez votre compte Snapchat avec un numéro de téléphone

En effet, si vous utilisez toujours le numéro de téléphone que vous aviez enregistré lors de la création de votre compte snap, vous avez la possibilité de récupérer votre compte en demandant un message de vérification. Pour cela, il vous suffira d’accéder au lien de votre compte snap et dans le formulaire qui vous sera proposé, vous devez inscrire votre numéro de téléphone. Une fois que c’est fait, vous allez recevoir un code par message et vous devez saisir ce code dans le formulaire de vérification et cliquer sur “vérifier”. Par la suite, vous devez définir un autre mot de passe et vous pourrez enfin récupérer votre compte. Toutefois, si vous ne recevez pas le message contenant le code, vous devez appuyer sur “Renvoyer le message” et si vous ne le recevez pas toujours, cliquer sur “Appeler moi” et vous recevrez un appel de votre opérateur.

Pensez à contacter Snapchat dans le pire des cas

Si le pirate à modifier vos identifiant ainsi que l’adresse mail qui y était rattachée et toutes les autres données, Vous devez contacter Snapchat via sa page d’aide; un formulaire vous sera proposé remplissez le sans oublier de mentionner que votre compte a été piraté.