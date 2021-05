Groupe Label Environnement vous présente Ma Prime Rénov’

Afin d’inciter les particuliers à engager des travaux de rénovation dans leur maison, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs de prime. Pour pouvoir bénéficier de ces aides, il est nécessaire de remplir certaines conditions et les équipes du Groupe Label Environnement vous aident dans la réalisation de vos démarches. Parmi les différentes aides que vous pouvez demander, on retrouve Ma Prime Rénov’ qui concerne notamment l’installation de pompe à chaleur. Découvrez dans cet article tous les avantages d’opter pour ce système de chauffage et les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir droit.

Optez pour un système de chauffage plus propre

Afin de faire face à la problématique environnementale, il est nécessaire de s’intéresser aux différents systèmes de chauffage alternatifs qui existent aujourd’hui. En effet, la consommation d’énergie pour le chauffage des logements représente une part importante de la pollution et nécessite donc de modifier nos habitudes. Pour cela, il existe aujourd’hui des systèmes de chauffage propres qui sont particulièrement performants.

La pompe à chaleur est un système de chauffage plus économe en énergie et donc plus respectueux de l’environnement. Ce type de chauffage fonctionne en se basant sur la chaleur extérieure. En fonction de vos préférences et des caractéristiques de votre logement, il est possible de choisir entre deux types de pompes à chaleur :

Pompe à chaleur air/eau : se base sur la chaleur de l’air ambiant

Pompe à chaleur géothermique : capte la chaleur dans le sol

En optant pour ce type de chauffage, vous bénéficierez d’une installation particulièrement performante et bien moins énergivore. Afin d’installer une pompe à chaleur dans son logement, il est nécessaire de prévoir un certain budget qui peut être plus ou moins conséquent selon l’ampleur des travaux et le modèle choisi. Pour réduire le coût de cette installation, il est donc possible de se tourner vers les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Diminuez le coût de votre investissement avec Ma Prime Renov’

Depuis le début de l’année 2020, les particuliers peuvent bénéficier d’un nouveau dispositif : Ma Prime Renov’. Accordé aux particuliers qui souhaitent financer leurs travaux d’isolation ou bien de chauffage notamment, ce dispositif permet de favoriser les projets de rénovation énergétique. Le montant de cette prime forfaitaire est calculé en fonction des revenus du foyer ainsi que du gain écologique que les travaux permettent. Le montant va donc varier selon le type de chauffage que vous souhaitez installer. En effet, pour une installation de pompe à chaleur géothermique, la prime peut aller jusqu’à 10 000 euros pour les ménages aux revenus très modestes, tandis qu’elle est plafonnée à 4 000 euros pour les pompes à chaleur Air/Eau. Dans votre préparation de projet, il convient donc de prendre en compte cette possibilité de prime afin de choisir la solution la plus intéressante.

Quels sont les autres dispositifs d’aide ?

Destinée aux foyers avec des revenus modestes ou intermédiaires, la subvention Ma Prime Rénov’ n’est donc pas accessible à tous. Cependant, afin d’inciter un maximum de particuliers à investir dans les nouveaux systèmes de chauffage propres, d’autres dispositifs permettent de bénéficier d’une réduction du coût des travaux : Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) ou les Certificats d’Économies d’Énergies (CEE). Même si leur montant est moins élevé, les conditions d’accès à ces dispositifs sont élargies à plus de personnes.

À noter : le dispositif des CEE est indépendant du CITE et de Ma Prime Renov’ et peut donc être cumulé avec ces derniers.

L’avantage de faire des travaux de rénovation énergétique

En réalisant des travaux de rénovation de votre système de chauffage ou d’isolation dans votre logement, vous pourrez ainsi réduire considérablement votre facture énergétique ainsi que votre empreinte environnementale. Pour vous aider à réaliser vos projets, sachez que des dispositifs d’aide financière comme Ma Prime Rénov’ sont en place pour réduire le coût de ces travaux.

Afin de vous aider dans la réalisation de vos démarches et dans l’installation de votre système de chauffage, les équipes de Groupe Label Environnement se tiennent à vos côtés pour vous conseiller et faire intervenir un artisan qualifié à votre domicile. Durant toutes les étapes de votre projet, vous serez parfaitement accompagné et vous profiterez d’une installation de qualité au meilleur prix possible.