La WWDC 2021 d’Apple est annoncée comme un événement en ligne uniquement

Apple vient d’annoncer que sa Worldwide Developers Conference (WWDC) aura lieu du 7 au 11 juin cette année, et que comme l’année dernière, il s’agira d’un événement uniquement en ligne.

L’annonce, comme d’habitude pour Apple, est opaque en ce qui concerne les détails, mais il pourrait y avoir un indice alléchant : les lunettes du personnage memoji sont-elles simplement un reflet de son ordinateur portable ? Ou Apple se préparerait-elle enfin à annoncer son casque VR ou ses lunettes AR dont on parle depuis longtemps ?

“Nous nous efforçons de faire de la WWDC21 la plus grande et la meilleure de toutes, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer”, a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs d’Apple, dans un communiqué de presse.

C’est à l’occasion de la WWDC qu’Apple détaille généralement les modifications apportées à iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS, avec parfois une surprise matérielle. L’année dernière, Apple a également consacré une partie importante de sa keynote à l’annonce de la transition de sa gamme de Mac vers ses propres processeurs Apple Silicon. Cette transition étant toujours en cours, il semble probable qu’Apple aura une mise à jour à partager sur ses progrès.

Le nouveau matériel a tendance à être moins mis en avant lors de la conférence des développeurs, mais ce n’est pas inédit. Apple a utilisé la WWDC 2019 pour annoncer le nouveau Mac Pro, et lors de la WWDC 2017, elle a annoncé son enceinte intelligente HomePod, des ordinateurs de bureau iMac mis à jour et un nouvel iPad Pro de 10,5 pouces.

Il n’est pas surprenant qu’Apple ait choisi de rendre sa conférence mondiale pour les développeurs uniquement en ligne étant donné que l’impact du COVID-19 se fait encore sentir dans le monde entier. La conférence des développeurs F8 de Facebook sera virtuelle cette année, et le Comic-Con de San Diego et l’Anime Expo 2021 ont également confirmé que leurs événements physiques n’auront pas lieu. Mais certaines organisations tentent de faire en sorte que des événements physiques limités aient lieu, comme le Mobile World Congress à Barcelone.