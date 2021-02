Salto représente 20% des nouvelles inscriptions au SVoD

Le service de streaming français Salto, une association entre TF1, M6 et France Télévisions, a capté 20 % de tous les nouveaux abonnements au SVoD au cours du dernier trimestre 2020.

Le directeur général Thomas Follin a déclaré à l’AFP que Salto était la troisième plateforme la plus populaire en France, derrière Netflix et Amazon Prime Video. Fin décembre, la presse a fait état d’un total de 200 000 abonnés, dont 60 000 abonnés payants, le premier mois étant gratuit. M. Follin ne confirme pas ces chiffres, mais dit qu’il s’attend maintenant à une augmentation des inscriptions avec l’arrivée du service sur les téléviseurs intelligents et la TNT.

D’ici la fin février 2021, Salto sera disponible sur les téléviseurs Sony, TCL, Philips et Samsung ainsi que sur les téléviseurs Android, Apple TV et les décodeurs Bouygues Telecom.

En outre, Salto, comme Arte, a été autorisé par l’organisme de régulation de la télévision, le CSA, à tester des portails de services interactifs sur la TNT selon la norme HbbTV. La chaîne sera attribuée dans les prochains jours. « Cela rendra Salto accessible aux téléspectateurs de la TNT qui ne possèdent pas de télévision intelligente », a déclaré M. Follin.