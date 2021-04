Comment regarder la TV en direct sur smartphone ?

Les smartphones sont de plus en plus innovants, nous donnant une expérience utilisateur très agréable par la largeur de ses écrans. Cette année nous avons vu l’arrivée de la tant attendue 5G en France. Idéale pour de nombreux français souhaitant regarder la télé sur leur téléphone portable.

Petite astuces à ne pas oublier, regarder la télé en direct sur son téléphone demande beaucoup de données. Assurez-vous d’avoir la Wifi ou un bon forfait téléphone lors de votre visionnage.

Aujourd’hui de nombreuses applications sont disponibles pour regarder la télévision sur smartphone. Ces applications regroupent des chaînes TV en direct et en replay. Nous vous présentons quelques-unes de ces applications.

Les applications des chaînes TNT :

L’application MYTF1 avec TF1, TMC, TFX…

L’application 6Play avec M6, W9, 6ter.

L’application Francetv pluzz avec France 2, France 3, France 5…

L’application RMC

L’application BFMTV

L’application NRJ Play

L’application Arte

L’application CNEWS

L’application Eurosport

Regardez toute la télévision sur smartphone avec Mondial TV

Mondial TV

Profitez de la télévision gratuitement via votre téléphone portable avec l’application Mondial TV

l’application Mondial TV

. Plus besoin de changer d’application pour voir ce qu’il y a sur les différentes chaînes. Zapper comme sur un téléviseur. Retrouvez-là sur Play Store et l’App Store, regardez 35 chaînes dont la TNT ainsi que Poker TV, Trace Hits UK, Fashion TV et Culture Box gratuitement. Un abonnement de 9€90 est aussi disponible, vous y retrouverez plus de 200 chaînes TV en direct et en replay ainsi qu’une sélection de films. Le tout sans engagement et sur 5 écrans en simultanés. Découvrez des chaînes anglophones, allemandes, belges, italiennes, espagnoles, maghrébines… et bien plus encore. Nomade ou casanier, cette application est faite pour vous. Inscrivez-vous sur le site internet pour recevoir vos identifiants, téléchargez l’application et enjoy !

L’essayer c’est l’adopter !