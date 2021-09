Comment scanner un document avec une imprimante ?

Avez-vous des documents à scanner mais vous ne disposez pas d’un scanner ? Savez-vous qu’il vous est possible de le faire à partir de votre imprimante ? Si non, sachez dès à présent que la plupart des imprimantes actuelles disposent de scanners intégrés. Malheureusement, nombreux sont les utilisateurs d’imprimantes qui ne savent pas scanner leurs documents à partir de leur imprimante et sont souvent contraints de se déplacer pour le faire ailleurs. Ainsi, dans les lignes ci-dessous, vous aurez quelques astuces pour scanner grâce à une imprimante.

Installez un pilote d’impression compatible avec votre imprimante dans votre ordinateur

Avant de pouvoir commencer à scanner des documents sur votre imprimante, la première chose que vous devez faire est d’installer un pilote d’impression compatible avec votre imprimante. Le plus souvent, ce pilote est livré à partir d’un CD qui est généralement donné avec votre imprimante lorsque vous l’achetez. Une fois que vous aurez introduit le CD dans votre ordinateur, vous devez suivre les instructions d’installation qui vous seront indiquées pendant tout le processus.

Connectez votre imprimante à votre ordinateur

Après avoir installé le pilote d’impression de votre imprimante dans votre ordinateur, la seconde étape consistera à connecter votre imprimante à votre machine. Ainsi, pour connecter votre imprimante à votre ordinateur, vous avez le choix entre deux modes.

Mode de connexion par réseau WiFi

La première consiste à connecter votre imprimante et votre ordinateur à un réseau Wi-Fi. En effet, pour connecter votre imprimante par Wi-Fi avec votre ordinateur, vous devez vous rendre dans le “panneau de configuration” de votre ordinateur, allez sur “périphériques et imprimante”, appuyez ensuite sur “ajouter une imprimante” et puis sur “ajouter une imprimante réseau sans fil”. Une fois sélectionné votre imprimante, installez les pilotes de l’imprimante si cela est nécessaire et suivez les instructions de l’assistant d’installation avant d’appuyer sur terminé.

Mode de connexion par câble USB

Ce mode consiste à connecter votre imprimante sur votre ordinateur à partir du câble USB de l’imprimante. Ici, vous devez juste brancher le câble USB de votre imprimante sur l’un des ports USB de votre machine. Une fois le câble connecté, allez sur le menu “démarrer”, recherchez-en “imprimante”. Une fois trouvée, appuyez ensuite sur “imprimante et scanner”. Ensuite, ajoutez une imprimante avant de choisir le modèle de votre imprimante.

Scannez vos documents sur imprimante

Lorsque vous aurez effectué les deux étapes précédentes, il ne vous restera plus qu’à scanner votre document. Pour le faire, vous devez placer le document que vous souhaitez scanner dans votre imprimante comme lorsque vous effectuez une impression. Une fois le document placé, cliquez sur le menu “démarrer” dans votre ordinateur, recherchez l’application télécopie et numérisation dans la barre de recherche qui s’y trouve. Appuyez dessus avant de sélectionner par la suite “nouvelle numérisation”. Une fois cela fait, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Dans cette fenêtre, vous aurez la possibilité de modifier le type de scanner, de sélectionner le profil de votre document, de choisir la couleur du format et de déterminer le type de fichier et sa résolution. vous pourrez également changer la luminosité de votre document ainsi que le contraste qui vous convient le mieux. Une fois que vous aurez apporté les modifications que vous voulez, appuyez sur numériser et le tout est joué.