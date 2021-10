Comment supprimer un contact sur WhatsApp EN PANNE

WhatsApp est une application mobile de messagerie instantanée, d’appel vidéo et audio. Cette application rencontre d’ailleurs beaucoup de succès avec plus d’un milliard d’utilisateurs. Toutefois, il arrive que des utilisateurs se plaignent de recevoir plusieurs messages indésirables ou des spams, d’aucun se font harceler par un de leur contact et d’autres voient leur donnée privée voler ou pirater. La solution à ce problème est de supprimer ou bloquer les contacts indésirables. Ainsi, nous vous proposons dans cet article les méthodes de suppression d’un contact sur WhatsApp ; la différence qui existe entre supprimer et bloquer un contact sur WhatsApp et la méthode de vérification de la suppression du compte WhatsApp d’un contact.

Quelques méthodes de suppression d’un contact sur WhatsApp

Il existe effectivement deux méthodes permettant de supprimer un contact sur WhatsApp.

Supprimer le numéro de votre liste de contact

Pour cette méthode, vous devez supprimer le numéro de la personne dans le carnet d’adresse de votre téléphone en suivant ces étapes.

Ouvrir tout d’abord l’application WhatsApp.

Aller dans “Contact” qui se trouve dans le menu principal de votre téléphone.

Chercher le nom du contact que vous désirez supprimer en renseignant dans la barre de saisie tout en haut.

Appuyer sur le nom du contact en question et choisissez l’option supprimer dans le menu de votre téléphone.

Confirmer enfin la suppression du contact et actualiser votre page de contact WhatsApp.

Bloquer le contact sur votre application WhatsApp

Vous avez la possibilité de bloquer le contact sur l’application, cette méthode est différente de la précédente. Pour le faire il faut suivre les étapes ci-dessous:

Ouvrez l’application WhatsApp

Cliquez sur le nom de l’utilisateur du contact

Appuyez sur les trois points qui se trouve généralement en haut à droite de votre écran

Cliquez sur l’option “Bloquer” et valider

La différence entre bloquer un contact et supprimer un contact sur WhatsApp

En effet, quand vous supprimez un contact sur WhatsApp, bien qu’il ne s’affiche plus dans votre carnet d’adresse, ce dernier peut encore vous appeler ou vous écrire sur l’application WhatsApp mais il apparaîtra cette fois comme un numéro inconnu. Par Contre si vous bloquer ce contact sur votre application, vous l’aurez plus que “supprimer” car il ne pourra plus vous appeler sur WhatsApp, ni vous écrire et même il ne verra plus votre photo de profil ainsi que vos statuts mais vous verrez toujours son numéro dans vos contacts néanmoins que vous le supprimer par la suite.

Comment savoir si le compte WhatsApp d’un contact a été supprimé ?

Vous avez prévu une sortie ou alors vous voulez communiquer des information à un ami sur WhatsApp mais vous ne le voyez pas connecter depuis des jours, pour savoir si son compte WhatsApp a été supprimé il vous suffit juste d’aller dans vos contact WhatsApp et rechercher son nom si celui-ci s’affiche avec l’option inviter devant alors sachez que son compte WhatsApp a été supprimé par contre si son nom s’affiche sans l’option inviter devant sachez qu’il n’est tout simplement pas connecté.