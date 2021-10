Comment supprimer un groupe WhatsApp ?

Sur WhatsApp, vous avez la possibilité de converser avec vos proches via des discussions individuelles et également à travers des groupes de discussions. Il faut également noter que chaque propriétaire d’un compte WhatsApp à la possibilité de créer des groupes WhatsApp et également d’adhérer à des groupes créés par d’autres utilisateurs autant de fois qu’il le voudra. Cependant, créer et intégrer des groupes WhatsApp devient lassant et saturant au point où vous souhaitez souvent en supprimer quelques un mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ainsi, dans les lignes ci-dessous, nous vous présenterons comment supprimer les groupes WhatsApp.

Supprimez un groupe WhatsApp dont-on est administrateur

Si vous êtes propriétaire d’un groupe WhatsApp et que vous souhaitez supprimer ce groupe, vous devez avant tout le signaler à vos différents membres. Une fois que vous l’avez fait, vous devez suivre un certain nombre d’instructions qui vous permettront de le faire assez facilement et rapidement. Ainsi, pour supprimer votre groupe WhatsApp, vous devez respecter les instructions suivantes :

Pour commencer la suppression de votre groupe WhatsApp, vous devez commencer par ouvrir votre application WhatsApp. Une fois votre application ouverte, vous devez entrer dans votre groupe WhatsApp que vous souhaitez supprimer depuis votre zone réservée aux discussions. Dès que vous serez dans votre groupe, appuyez sur le nom du groupe afin d’accéder aux paramètres de ce dernier. Une fois-là, vous devez défiler jusqu’ à la liste de vos différents membres intitulée liste des participants. Une fois dans la liste des participants, appuyez sur chaque membre du groupe et choisissez l’option retirer ensuite appuyez sur ok pour valider le retrait du participant dans le groupe. Vous devez ainsi répéter cela jusqu’à ce que vous soyez le dernier membre du groupe. Une fois seul dans le groupe, appuyez sur quitter le groupe et validez l’action en choisissant à nouveau quitter. Lorsque vous aurez donc quitté le groupe, vous pourrez alors le supprimer en appuyant tout simplement sur supprimer le groupe et valider la suppression en appuyant sur supprimer.

Supprimer un groupe WhatsApp dans lequel on est membre

Si vous êtes membre d’un groupe WhatsApp et que vous souhaitez le quitter, vous devez procéder de la façon suivante :

Ouvrez l’application WhatsApp. Et une fois dans votre zone de discussion, entrez dans un groupe que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous serrez dans le groupe, appuyer sur le nom du groupe et défilez jusqu’à la liste des participants. Dans un premier temps, vous devez d’abord quitter le groupe en choisissant l’option quitter le groupe et valider sur quitter. Une fois que vous aurez quitté le groupe, vous pourrez alors le supprimer, en appuyant juste sur supprimer le groupe et validez l’action à nouveau sur supprimer.

Cependant, pour supprimer un groupe dans lequel vous êtes simplement membre vous pouvez également contacter l’administrateur du groupe et lui demander de vous retirer de son groupe. Une fois qu’il l’aura fait, vous aurez juste à supprimer le groupe depuis votre zone de discussions en maintenant votre doigt sur le groupe pour le sélectionner. Une fois ce dernier sera sélectionné, supprimer le en appuyant sur la corbeille qui apparaîtra au-dessus de vos conversations et appuyez sur supprimer.