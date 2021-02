Tous les hybrides rechargeables ne sont pas aussi bons

Green NCAP a examiné pas moins de 25 nouveaux modèles, pour la première fois il s’agissait d’hybrides rechargeables (PHEV). Les résultats révèlent des différences majeures entre certaines voitures électrifiées, alors que le seul modèle à hydrogène testé se démarque positivement.

Bon et mauvais

Bien que la technologie PHEV semble optimale pour rendre une voiture plus écologique, par rapport à celle qui fonctionne entièrement sur un moteur à combustion interne, le verdict n’est pas positif pour tous.

Seule la Toyota Prius pourrait obtenir un score de 4 étoiles, seules les voitures 100% électriques ou à hydrogène font mieux. Le Kia Niro obtient 3,5 étoiles, un score raisonnable, surtout par rapport au Mitsubishi Outlander PHEV, qui ne peut mettre que 2 étoiles derrière son nom, en tant que pire élève. Il est même battu par des voitures entièrement alimentées par des combustibles fossiles, comme la Skoda Octavia Combi 2.0 TDI et la VW Golf 1.5 TSI.

Prix ​​de l’hydrogène

Les meilleurs scores sont bien sûr pour les voitures électriques, même si le résultat du Hyundai Nexo, avec sa pile à hydrogène, est également frappant. Sa seule émission est l’eau, alors qu’elle a une autonomie nettement supérieure par rapport aux voitures avec batterie. Il démontre que cette technologie a beaucoup de potentiel écologique, à condition que l’hydrogène soit produit de manière écologique, c’est-à-dire.

En tête du classement se trouvent la Volkswagen ID3 et la Hyundai Nexo, les seules à recevoir 5 étoiles. La Toyota Prius suit avec une étoile en moins, et plus loin, on retrouve les Kia Niro, Toyota Yaris, VW Golf et Skoda Octavia avec 3,5 étoiles. Deux SUV ferment les portes avec 1,5 étoiles, le Hyundai Tucson et le Land Rover Discovery Sport. Le classement complet est disponible sur le site Web de Green NCAP.