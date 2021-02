Nous avons longtemps été avertis de ne pas acheter d’anciennes cartes graphiques d’occasion sur eBay qui ont été utilisées pour l’exploitation minière. On suppose que leur utilisation continue provoque une usure qui affecte les performances de jeu, et une chaîne YouTube a enquêté sur cette affirmation en testant un RTX 2080 Ti qui exploite depuis 18 mois.

Testing Games (via Tom’s Hardware) a comparé les performances 4K de plusieurs titres, opposant un tout nouveau produit phare de consommation Turing à un autre qui minait depuis environ 18 mois. Sans surprise, la carte la plus récente était la plus performante, offrant environ 10% de FPS en plus dans des jeux tels que Cyberpunk 2077, Battlefield V et Assassin’s Creed Valhalla. Une exception était Forza Horizon 4, où la différence était légèrement plus grande.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la principale raison de la différence de performances est que la carte de minage fonctionne à une vitesse d’horloge inférieure et à des températures plus élevées. L’ancien RTX 2080 Ti est souvent entre 15 ° C et 20 ° C plus chaud que la nouvelle version, ce qui entraîne une fréquence de suralimentation plus basse.

Cela ne signifie pas nécessairement que vous devriez éviter les anciennes cartes minières comme la peste. Comme indiqué dans certains commentaires de la vidéo, les performances plus lentes du RTX 2080 Ti pourraient être améliorées en remplaçant les coussinets thermiques et en appliquant une nouvelle couche de pâte thermique, qui peut sécher après des périodes d’utilisation prolongée. Cela devrait faire baisser les températures et faire remonter les fréquences d’images.

Les utilisateurs qui ne sont peut-être pas à l’aise avec le bricolage à l’intérieur de leurs cartes peuvent faire quelque chose d’aussi simple que d’épousseter et de nettoyer leurs composants – l’accumulation de poussière et de débris peut également affecter les performances de refroidissement.

Donc, acheter une ancienne carte minière sur eBay n’est peut-être pas une mauvaise idée si vous êtes prêt à vous mettre au travail. Le seul problème est d’en trouver un qui ne se vend pas bien au-dessus du PDSF.