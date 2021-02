MetaHuman d’Epic permet aux créateurs de jeux de créer des visages humains réalistes à l’aide d’un navigateur Web

En bref: Un nouvel outil logiciel développé par Epic Games et basé sur son Unreal Engine promet de faciliter la création de modèles humains 3D réalistes pour des jeux et des films en utilisant un navigateur Web et la puissance du cloud. Il se rapproche des niveaux de réalisme «étranges», mais le principal argument de vente est qu’il devrait être plus rapide que les processus traditionnels de modélisation et d’animation de personnages qui sont standard dans l’industrie du divertissement.

Lorsqu’il n’est pas occupé à combattre Apple devant les tribunaux pour les conditions de l’App Store et à exploiter un jardin clos, ou à donner 750 millions d’exemplaires gratuits de jeux via Epic Store, la société dirigée par Tim Sweeney développe certains des meilleurs outils de création 3D de l’industrie.

La plupart de nos lecteurs ont sans aucun doute entendu parler de l’Unreal Engine, qui alimente de nombreux jeux sur PC, consoles et smartphones. Récemment, Epic a révélé un nouvel outil logiciel basé sur celui-ci qui peut être utilisé pour créer des visages humains très réalistes ainsi que des animations corporelles plus naturelles.

L’outil s’appelle MetaHuman Creator et s’exécute dans un navigateur Web exploitant une technologie cloud appelée Unreal Engine Pixel Streaming. Le nom est une bouchée, mais Epic dit que l’outil peut aider à accélérer le processus de création d’actifs numériques pour une grande variété de scénarios de production vidéo et de jeux.

Un exemple évident est celui des artistes de jeu, qui ont besoin de créer des modèles de personnages de plus en plus complexes et diversifiés qui peuvent prendre des semaines voire des mois de travail ardu. Le nouvel outil vous permet de prendre un modèle prédéfini et de le sculpter, d’affiner divers traits du visage, d’ajouter des vêtements, des textures de peau, etc. L’idée est de rationaliser le processus afin que même les projets à budget relativement faible puissent intégrer des actifs de haute qualité dans un laps de temps relativement court.

Avec MetaHuman Creator, Epic tire également parti d’acquisitions telles que Quixel, Cubic Motion et 3Lateral, qui sont des entreprises spécialisées dans les textures photoréalistes, la vision par ordinateur, l’animation faciale et le concept et le rendu de modèles 3D basés sur des scans réels. Cela signifie que l’utilisation du nouvel outil permet un glisser-déposer facile du travail résultant dans Unreal Engine en plus d’accéder à une vaste bibliothèque de modèles 3D et de textures.

Epic présente les capacités de son nouvel outil de création humaine numérique avec deux exemples de personnages entièrement finis avec lesquels vous pouvez jouer en utilisant Unreal Engine 4.26.1 et versions ultérieures. Quant au MetaHuman Creator, la société prévoit de le lancer dans le cadre d’un programme Early Access dans les mois à venir. Vous pouvez vous y inscrire ici.