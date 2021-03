Des détails sur la couleur et l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 FE ont été divulgués

Nous nous attendons à voir le Samsung Galaxy S21 FE plus tard dans l’année, mais jusqu’à présent, la plupart des rumeurs se sont concentrées simplement sur son existence et son possible calendrier de sortie. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur son design et ses spécifications.

Selon GalaxyClub, le Samsung Galaxy S21 FE aura une caméra frontale de 32MP, ce qui est assez différent de ce que vous trouverez sur le Samsung Galaxy S21 standard (une caméra de 10MP), mais est en ligne avec le snapper frontal sur le Samsung Galaxy S20 FE, ainsi que les plus récents Samsung Galaxy A72 et Galaxy A52 5G.

Nous ne connaissons pas d’autres détails sur l’appareil photo, mais nous avons été raisonnablement impressionnés par l’appareil photo selfie du Galaxy S20 FE dans notre examen, donc si c’est le même capteur alors il sera probablement aussi bon ici.

Le virage vert

GalaxyClub affirme également que le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible dans une teinte vert clair, aux côtés des options blanches, grises, violettes et roses précédemment évoquées.

Bien que GalaxyClub a un historique raisonnable pour les fuites de Samsung, nous prenons tout cela avec une pincée de sel, d’autant plus que le Samsung Galaxy S21 FE est probablement encore loin. Mais en l’absence d’informations contradictoires, nous n’avons également aucune raison de douter de tout cela.

Nous découvrirons probablement les spécifications complètes au mois d’août, puisque la rumeur actuelle indique que le Galaxy S21 FE sera lancé, mais avant cela, nous nous attendons à ce qu’il y ait beaucoup plus de fuites et de rumeurs, et TechRadar fera un rapport sur toutes les crédibles, alors restez à l’écoute pour les mises à jour.