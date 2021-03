‘Dexter’ la première photo de Dexter Morgan depuis des années.

Nous voyons Dexter Morgan sur une nouvelle photo aujourd’hui pour la première fois depuis des années.

Dexter revient avec une nouvelle saison. La série s’est terminée en 2013, mais Showtime offre maintenant aux fans une nouvelle et, espérons-le, une meilleure fin.

La neuvième saison comptera bientôt dix épisodes. Nous avons maintenant une première photo de ces nouveaux épisodes. Dexter semble avoir rasé sa barbe et semble à nouveau un peu plus célèbre.

Fin décevante

La série a eu une fin plutôt décevante. Dexter a disparu dans l’Oregon après avoir organisé sa mort. Il a volé le corps de sa sœur après qu’elle a été abattue et s’est retrouvée dans le coma. Et il a envoyé son fils et son amant dans un autre pays. Il a ensuite vécu une vie dans l’Oregon en tant que bûcheron lui-même. Plus maintenant et ça ressemble à ça:

La nouvelle série devrait amener la série à une meilleur fin. Selon l’acteur Michael C. Hall, l’histoire est vraiment bonne et enrichissante. Sinon, il n’aurait pas voulu faire ça.

La série reprend le fil des années après la série originale et montre ainsi comment Dexter se porte maintenant.