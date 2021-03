Star Trek: pourquoi la série originale a été annulée

Bien que l’original Star Trek soit l’une des séries télévisées les plus influentes de tous les temps, elle n’a duré que trois saisons. Voici pourquoi elle a été mis en conserve.

C’est un moment fantastique pour être fan de Star Trek, Paramount + dévoilant régulièrement une nouvelle programmation pour sa plate-forme numérique alors qu’un nouveau long métrage serait en développement. Et pour ajouter au plaisir, la série qui a lancé tout le phénomène mondial célèbre cette année son 55e anniversaire comme l’une des émissions de télévision les plus influentes sur les ondes.

Et pourtant, la série originale ne durerait que trois saisons, s’achevant tranquillement le 3 juin 1969, mettant apparemment fin à la franchise pour de bon avant de retrouver son fan dévoué en syndication des années plus tard. Voici pourquoi l’original Star Trek la série télévisée a été annulée par NBC.

Depuis Star Trek développement de la série, la série avait existé comme un peu de curiosité pour les cadres du réseau. Le réseau craignait que le ton de la série ne soit trop cérébral pour les téléspectateurs occasionnels, refusant initialement de reprendre la série sur la base de son épisode pilote d’origine avant de commander un deuxième pilote avec une distribution et un ton révisés. Pourtant, malgré des effets spéciaux alors révolutionnaires et des épisodes acclamés qui mêlaient des sensations fortes de science-fiction à des questions plus philosophiques sur la condition humaine dans son contexte cosmique, la série n’a jamais été un succès particulièrement énorme en termes d’audience, même dans sa première saison. Cependant, les dirigeants du réseau accordant plus d’attention aux données démographiques clés pour étudier des parties d’audience plus désirées et le soutien des fans vocaux, NBC a choisi de renouveler Star Trek pour une deuxième saison, avec une troisième saison annoncée le 1er mars 1968.

Deux choses présageaient la troisième saison de Star Trek étant le dernier de la série originale: Un changement de son créneau horaire et une réduction significative de son budget de production d’environ 10 000 $ par épisode. Alors qu’il y avait des plans pour déménager Star Trek aux lundis soirs et profiter de l’augmentation du nombre de téléspectateurs de la tranche horaire, la série a finalement été reléguée à la diffusion le vendredi soir à 22 heures. Non seulement un créneau horaire impopulaire pour le principal homme âgé de 18 à 39 ans, mais un créneau horaire à peine vu dans tous les domaines, l’émission était officiellement sous assistance respiratoire. Dégoûté par le changement, le créateur de la série Gene Roddenberry a limité sa contribution créative à la série, y compris des réécritures et des critiques de scripts, notant publiquement que le réseau avait effectivement tué son émission avec le changement d’heure.

La distribution a rappelé qu’il y avait une baisse notable de la qualité des épisodes de la troisième saison et, alors que les cotes continuaient de baisser, NBC a annoncé son annulation. Star Trek le 18 février 1969, alors qu’il était manifestement absent de la grille de programmation du réseau pour la saison de télévision 1969-1970. Les acteurs et l’équipe ont pensé que c’était la fin, mais ont commencé la syndication plus tard cette année-là, après que les radiodiffuseurs aient vu la valeur de la première saison. La série a mieux performé dans ses créneaux horaires syndiqués, ce qui a entraîné un gonflement de sa base de fans en 1972, ce qui a conduit à la production d’une série animée, à des conventions de fans et à une éventuelle reprise de la série de longs métrages en 1979.

Star Trek est une série qui a toujours eu sa base de fans fidèles et vocaux, et bien que l’émission ait été loin d’un succès fulgurant lors de sa diffusion initiale, elle finirait par défier l’annulation pour faire partie de l’histoire de la télévision. Un créneau horaire lamentable et de sévères compressions budgétaires ont peut-être conduit la série originale à se terminer sur une note modérée, mais s’il y a une chose qui Star Trek a excellé, c’est la réinvention.