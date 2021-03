Parmi les 20 films les plus rentables entre mars 2020 et mars 2021, on retrouve les suspects habituels : Des films d’action comme Tenet, des spectacles de bandes dessinées comme Wonder Woman 1984, et des comédies animées comme Les Croods : Une nouvelle ère. Mais Hollywood ne s’est pas encore remis des effets de la pandémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture des cinémas pendant près de 12 mois et la perte de milliards de dollars en ventes de billets. En fait, il s’agissait de la première année depuis près de cinq décennies où aucun film de studio n’a rapporté plus de 59 millions de dollars.

Selon Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore, ce ralentissement (associé à l’évolution des goûts du public vers des films de milieu de gamme en plus des superproductions éprouvées) a forcé l’industrie à “recalibrer et réévaluer” ce qui définit le succès, les tendances du box-office de l’ère pandémique ayant fermé certaines portes majeures tout en en ouvrant d’autres.

Les limites imposées par les cinémas ont réduit le nombre de personnes qui ont pu voir un film dans les salles tout au long de l’année 2020, et la plupart des gens, comme on peut le comprendre, sont restés sur les tentpoles d’action et les films familiaux auxquels ils sont habitués, mais la réduction du nombre de sorties majeures a également permis à des titres à budget modéré, orientés vers les adultes, comme Unhinged, The Little Things, The Marksman, Honest Thief, News of the World, Let Him Go et Nobody, sorti la semaine dernière, qui s’est hissé à la dix-huitième place de l’année dernière après n’avoir été qu’une première apparition. La semaine dernière, Nobody – qui s’est hissé à la 18e place de l’année dernière après seulement trois jours de sortie en salles – s’est glissé dans le top 20 sur un marché peu orthodoxe qui les aurait probablement exclus dans n’importe quel autre secteur.

“Au début de la pandémie, lorsque les salles de cinéma traditionnelles ont été mises à l’écart, les consommateurs ont été attirés par la bonne vieille expérience du cinéma en plein air et les films classiques plus anciens ont fait partie d’une vague de consommation basée sur la nostalgie qui a permis aux cinéphiles d’avoir leur dose de grand écran”, ajoute M. Dergarabedian.

En ce qui concerne les nouveaux titres, les films familiaux “sont devenus une force dominante”, tant dans les salles que chez les particuliers, avec des films comme The Croods 2, Tom & Jerry et Raya et le dernier dragon, qui ont tous enregistré de bons résultats au box-office et des flux importants sur les plateformes numériques.

Si 2021 ne rattrapera probablement pas les niveaux de fréquentation des salles de cinéma d’avant le COVID, M. Dergarabedian espère que 2022 “sera l’année qui nous dira s’il y aura un potentiel pour un retour aux niveaux de revenus des salles de cinéma d’avant la pandémie” et, sur une note plus sérieuse, “l’enthousiasme des cinéphiles” pour ce que les studios mettent en avant en premier lieu.

“Étant donné la résilience historique du cinéma, je ne parierais pas contre la possibilité que cet aspect important de l’activité retrouve sa splendeur en termes de revenus”, dit-il. “Mais, comme un grand film hollywoodien, c’est un cliffhanger qui tient toute l’industrie en haleine.”

Voici les 20 films les plus rentables de l’ère de la pandémie de COVID-19 (dernière mise à jour le 29 mars 2021, avec des chiffres de Comscore).