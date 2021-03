Un prince à New York 2, premier film en streaming à atteindre le n ° 1 de la pandémie

Amazon n’a pas publié de numéros pour Un prince à New York 2, la suite comique de la superproduction de 1988, Un prince à New York. Au lieu de cela, le studio, qui a payé 125 millions de dollars pour la suite en octobre, pointe du doigt le classement du week-end VOD de The Digital Entertainment Group/Screen Engine/ASI où la comédie d’Eddie Murphy (selon Deadline) a débuté à la première place, devant des films comme The SpongeBob Movie : Sponge on the Run ; et peut maintenant se vanter d’être le seul film de 2021 – non, les 12 derniers mois – à avoir atteint la première place du classement des films en streaming pendant la pandémie.

A proclamé Jennifer Salke, responsable des studios Amazon: «La famille Zamunda Royal est arrivée et le public du monde entier les a accueillis avec enthousiasme! La première de Un prince à New York 2 a dépassé de loin toutes nos attentes les plus folles. Il est clair qu’une toute nouvelle génération de fans a rejoint l’énorme base de fans fidèles qui adoraient déjà le monde magique créé par le phénomène mondial Eddie Murphy, l’équipe de réalisateurs incroyablement talentueuse et le casting hilarant et all-star des légendes existantes et nouvellement cimentées. Un prince à New York 2 est le film comique parfaitement amusant, festif, d’évasion et de bien-être dont le public du monde entier avait besoin. »

Le commerce note qu’Amazon, qui compte actuellement 150 millions d’abonnés Prime mondiaux, était également muet sur les chiffres pour Film suivant Borat de retour en octobre. C’est normal car les streamers rivaux AppleTV +, Hulu, Peacock et HBO Max ne publient pas non plus de numéros de streaming. Ce qui est étrange car on pourrait penser qu’un studio voudrait se réjouir de telles victoires comme le fait Netflix.

À noter également, DEG ne classe pas les résultats du week-end pour Disney + Raya et le dernier dragon, donc, Un prince à New York 2 était n ° 1, mais une telle victoire est plutôt sourde jusqu’à ce que les chiffres réels soient publiés on peu pensé logiquement qu’un Un prince à New York 3 soit deja en préparation.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, Coming 2 America continue de suivre le roi Akeem nouvellement couronné et sa confidente de confiance Semmi se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement de Queens, New York – où tout a commencé.

La suite présente le retour des membres de la distribution originale Eddie Murphy comme Akeem, Arsenio Hall comme Semmi, James Earl Jones comme le roi Jaffe Joffer, Shari Headley comme la reine Lisa, John Amos comme Cleo McDowell et Louie Anderson comme Maurice, et l’équipage hétéroclite du salon de coiffure. Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor font partie de cet ensemble de stars.

Un prince à New York 2 est réalisé par Craig Brewer à partir d’un scénario écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield, avec une histoire de Barry W. Blaustein, David Sheffield et Justin Kanew, basée sur des personnages créés par Eddie Murphy. Il s’agit d’une coproduction de Paramount Pictures, New Republic Pictures et Eddie Murphy Productions. Les producteurs sont Kevin Misher et Eddie Murphy, les producteurs exécutifs sont Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile et Andy Berman.

Le film original a été réalisé par John Landis en 1988 et mettait en vedette Murphy dans le rôle d’un riche prince africain qui vient dans le Queens, à New York, se faisant passer pour un homme pauvre à la recherche d’une épouse. Il est devenu un succès au box-office avec un montant brut mondial de plus de 280 millions de dollars. Le film est actuellement en streaming sur Amazon!