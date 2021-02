Prochainement: le livre d’Elon Musk sur Tesla, leçons de vie et plus

Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’est jamais à court d’opinions sur beaucoup de choses, y compris Tesla, la vie sur Mars et les mèmes. Maintenant, dans une série de tweets, Musk a révélé qu’il écrivait un livre. «Il est temps de raconter l’histoire de Tesla et SpaceX», a tweeté Musk. Il l’a ensuite suivi avec deux autres tweets «De la Terre et de Mars» et «Leçons apprises».

Time to tell the story of Tesla & SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

Un utilisateur de Twitter a ensuite demandé à Musk s’il écrivait un livre et le PDG de Tesla a répondu par l’affirmative.

Rien d’autre n’est connu sur le livre pour le moment. Dans le passé, Musk avait dit qu’un jour il écrirait son histoire mais jamais confirmé, jusqu’à présent. Reste à savoir si le livre sortira cette année ou non.

On a également demandé à Musk dans un tweet s’il envisagerait de faire un podcast. À cela, Musk a déclaré que faire un podcast n’était «pas si facile» et nécessiterait beaucoup de travail. Le PDG de Tesla a récemment abandonné Clubhouse, la nouvelle application de médias sociaux qui fait beaucoup l’actualité. Musk a également récemment exhorté ses abonnés à passer à Signal, l’application de messagerie instantanée.

Alors que 2020 a peut-être été une année à oublier pour la plupart des gens dans le monde, Musk est vraiment « arrivé ». Il est devenu l’homme le plus riche du monde – pour être devancé par Jeff Bezos – et a vu la valeur des marques de Tesla croître de manière phénoménale.

Si les tweets de Musk sont pas inintéressant, alors son livre sera forcément une lecture passionante.