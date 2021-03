Lupin saison 2 : regardez la nouvelle bande-annonce captivante de la série à succès Netflix

La bande-annonce du deuxième volet du thriller français de Netflix, Lupin, a enfin été diffusée.

Au début de l’année, Lupin de Netflix était le thriller français mystère qui est rapidement devenu un succès surprise sur la plateforme. Il a obtenu une note de 100 % “frais” sur Rotten Tomatoes et a été numéro un du Top 10 de Netflix dans plus de 10 pays.

Inspirée des romans d’Arsène Lupin de Maurice Leblanc, la série suit Assane Diop (Omar Sy), dont le père, Babakar, est accusé du vol d’un coûteux collier de diamants par son employeur, le riche et puissant Hubert Pellegrini. Babakar meurt dans sa cellule de prison, laissant son fils adolescent orphelin.

Vingt-cinq ans plus tard, Assane a grandi et est prêt à se venger. Et il compte le faire en volant le collier de Marie-Antoinette au Louvre.

La fin du cliffhanger a laissé les gens dans le besoin. Les fans ont donc été soulagés lorsqu’il a été annoncé que cinq autres épisodes sortiraient dans une deuxième partie de Lupin.

Selon le communiqué de presse de Netflix sur la suite de l’histoire, “la quête de vengeance d’Assane contre Hubert Pelligrini a mis sa famille en pièces. Le dos au mur, il doit maintenant réfléchir à un nouveau plan, quitte à se mettre en danger”.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de la deuxième partie de Lupin, les fans peuvent se gaver de beaucoup plus d’action, de tension, de drame et d’activité criminelle dans un environnement clos. Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie confirmée, Netflix a déclaré qu’il atterrira en été 2021.

Pour tous ceux qui n’ont pas encore rattrapé leur retard, c’est le moment idéal pour se mettre à l’aise et s’éclater pendant toute la première partie.