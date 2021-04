En quoi consiste un agent de gardiennage ?

Le secteur de la sécurité est en plein boom malgré la situation sanitaire dont nous faisons face actuellement. De plus en plus de personnes sont à la recherche d’un sentiment de protection et de sûreté, un service qui est notamment offert à l’aide du gardiennage de maison par exemple. Mais en quoi cela consiste-il ? Qu’est-ce qu’un agent de gardiennage ? Qui peut devenir agent de gardiennage ? Nous faisons le point dans cet article.

Une surveillance plus « humaine »

Le gardiennage est un peu plus personnel car il consiste, en général, à la surveillance d’un domicile comme une maison, un appartement ou une résidence secondaire lors de vacances à l’étranger par exemple. Le gardiennage apporte une tranquillité d’esprit pour les propriétaires puisque l’agent de gardiennage fait en sorte que les volets soient ouverts/fermés par exemple, que le courrier soit pris en charge mais aussi repère des éventuels cambriolages ou vandalismes.

En général, l’agent assure la surveillance des lieux, biens mais aussi la vérification des systèmes d’alarmes/sécurité du client et le contrôle d’accès à la propriété.

Des missions sans armes

A l’inverse d’un garde du corps ou d’un agent de sécurité, l’agent de gardiennage n’a aucune arme (sauf sous autorisation du ministre de l’Intérieur). Il est possible d’avoir un chien avec soi mais ne doit pas être utilisé comme une arme, seulement pour de la dissuasion.

En matière d’équipements, l’agent de gardiennage est souvent équipé d’un talkie-walkie pour communiquer avec son équipe. La lampe torche est aussi un objet indispensable pour assurer une vision parfaite pendant la nuit, on recommande d’acquérir une lampe de qualité mais aussi des piles D de qualité professionnelle pour assurer plus de durabilité et de fiabilité sur le long terme.

Bien souvent, l’agent porte un uniforme avec le logo de son entreprise, il est interdit d’ailleurs de porter un uniforme semblable à des gendarmes ou pompiers par exemple.

Une résistance au stress

Un bon agent de gardiennage se doit d’avoir une bonne résistance aux situations stressantes et à risques. Il est souvent recommandé d’avoir du sang-froid en cas de situation de crise mais aussi un bon sens de l’observation pour pouvoir repérer des comportements suspects. Il est aussi conseillé d’être à l’écoute et patient car il arrive que celui-ci soit en « planque » ou fasse la garde pendant des heures sans que rien de suspect n’est repéré.