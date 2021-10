Équipez votre établissement CHR en toute simplicité avec Matériel-Horeca

Indissociable de votre activité, l’équipement de cuisine professionnel vous permet d’optimiser vos espaces, de simplifier le travail de vos équipes, et d’assurer une qualité de service constante à vos clients. Que vous soyez gérant d’un bar ou d’un restaurant, le matériel que vous choisissez est donc crucial et nécessite un choix minutieux de votre part quant aux fournisseurs contactés. Parmi ces derniers, Matériel-Horeca a su s’imposer sur le marché en ligne grâce à une sélection des plus grandes marques, mais aussi des prix particulièrement compétitifs. Nous vous expliquons ici le rôle essentiel de votre équipement pro avec les indispensables au quotidien, et vous présentons les nombreux avantages de Matériel-Horeca pour votre établissement CHR.

Un matériel professionnel indispensable à votre réussite

Qu’il s’agisse d’un restaurant gastronomique, d’un bar, d’un fast-food, ou encore d’un restaurant traditionnel, votre établissement requiert des équipements spécifiques, propres à votre cuisine ou votre carte de boissons. En effet, la préparation de vos plats, comme celle de vos cocktails notamment, doit permettre une qualité de service constante et irréprochable aux clients. Avec un matériel adapté, votre équipe gagne du temps simplement et peut respecter le même degré d’exigence sur chaque commande. Le site Matériel-Horeca vous permet alors d’offrir un environnement de travail optimal à vos collaborateurs, et propice à la satisfaction de vos clients, ou de remplacer certains ustensiles ou appareils défectueux en quelques clics.

Plus qu’un simple équipement, le matériel professionnel que vous acquérez est donc un véritable allié dans la réussite de votre équipe et de votre établissement. Un confort et une technologie qui peut être l’occasion de mesurer plus justement votre masse salariale ou de développer votre carte avec de nouveaux plats élaborés et raffinés, sans compliquer le service de vos cuisiniers. De plus, les produits proposés par Matériel-Horeca contribuent également au respect des normes sanitaires au sein de votre établissement. Avec une catégorie dédiée et de multiples équipements professionnels conçus pour un nettoyage simple et efficace, vous travaillez dans les meilleures conditions au quotidien et vous simplifiez l’entretien de vos surfaces et de vos appareils grâce à des matériaux adaptés.

Quels équipements pour votre restaurant ou votre bar ?

Afin de trouver rapidement les équipements de votre choix, il est important de définir précisément les besoins de votre établissement selon les différents pôles de votre activité (bar, cuisine, entretien, etc.), ainsi que le budget dont vous disposez pour chacun. Si cette tâche peut sembler anodine, elle est pourtant essentielle pour lister efficacement les éventuels manques au niveau de votre équipement, et booster de la meilleure façon l’activité et la réputation de votre établissement. N’hésitez d’ailleurs pas à faire un point avec votre équipe afin d’obtenir leur retour d’expérience au quotidien, et ainsi identifier le matériel nécessaire à optimiser et simplifier leurs tâches au cours des services. Avec des besoins clairs et précis, vous vous orientez ensuite rapidement dans les différentes rubriques du site Matériel-Horeca :

Mobilier

Préparation

Cuisson

Maintien chaud

Bar & Café

Lavage et hygiène

Couteaux

Accessoires et jetables

Une navigation intuitive et un catalogue varié qui vous permet de trouver en quelques clics l’équipement de cuisine professionnel qui répond à toutes vos attentes et respecte votre budget.

Faites confiance à Matériel-Horeca pour votre équipement pro

Fort d’une réelle expérience dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les équipes de Matériel-Horeca vous proposent une sélection variée et complète pour l’équipement de tous vos établissements CHR. Plus de 25 000 références de produits sont ainsi disponibles en quelques clics pour vous accompagner à développer votre activité et garantir des appareils et des ustensiles adaptés à votre équipe. Quels que soient vos besoins, vous bénéficiez d’un matériel de qualité avec des équipements des plus grandes marques telles que Dyson, Samsung, Sofraca, Dynamic, Unox, etc. Des enseignes renommées qui vous assurent des produits durables et performants au quotidien.

Mais si les équipements de grandes marques vous offrent un outil de qualité pour votre travail, ils peuvent toutefois représenter un budget conséquent à l’ouverture ou à la rénovation de votre établissement. Conscient des tarifs parfois élevés de certains appareils, Matériel-Horeca s’applique à vous proposer le meilleur rapport qualité/prix du marché, et ce, tout au long de l’année. Vous réalisez ainsi des économies sur chacune de vos commandes pour un budget professionnel parfaitement maîtrisé sans effort. Enfin, le service client de Matériel-Horeca est à votre écoute à tout moment pour vous conseiller de façon experte sur le choix de votre produit, les détails de la livraison, ou encore le règlement de votre achat. Un accompagnement personnalisé et compétent pour un partenaire idéal qui contribue à la réussite de votre établissement CHR.