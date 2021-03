Game of Thrones: ces personnages ont survécu à toutes les saisons

Nous connaissons tous Game of Thrones comme une série qui a dit au revoir sans effort à de nombreux personnages.

Game of Thrones est connu pour son énorme liste de distribution. Seuls quelques personnages ont été présentés dans les huit saisons de la série.

Game of Thrones a réalisé 73 épisodes. Seuls 12 personnages ont été présentés dans chacune des saisons. Remarquablement, vous ne pouviez voir personne dans chaque épisode: le record est de 67 épisodes.

Les survivants

Nous listons les survivants pour vous.

JON SNOW: Il est apparu dans 62 épisodes et est le fils bâtard de Ned Stark. Jon a finalement découvert qu’il avait un passé complètement différent: sa mère était la sœur de Ned, Lyanna, et son père Rhaegar Targaryen. Jon est l’homme de Night’s Watch et l’homme qui a tué Daenerys Targaryen.

DAENERYS TARGARYEN: Elle est également apparue dans 62 épisodes. Nous connaissons Dany comme une femme qui a d’abord été forcée de se marier avec Khal Drogo. Et à partir de là, il se leva en tant que dirigeant avec trois dragons.

TYRION LANNISTER: Il était dans la plupart des épisodes de tout le monde: 67 en tout. Le plus jeune enfant de Lord Tywin Lannister était toujours en désaccord avec son père. Et il est même passé d’allié à Dany. Il est finalement devenu le dernier Lannister vivant en tant que nouveau seigneur de Casterly Rock et Hand of the King.

CERSEI LANNISTER: Pendant 62 épisodes, Cersei était le méchant à combattre. Mais en fait, elle était surtout très tragique, une femme qui a traversé de nombreux événements dramatiques.

JAIME LANNISTER: Il est apparu dans 55 épisodes, et très fidèle à sa famille. En même temps, il a aidé House Stark à plusieurs reprises, y compris pendant la bataille de Winterfell.

SANSA STARK: La fille aînée de Ned Stark a commencé comme idéaliste et a fini par devenir une femme puissante. Elle a réussi à endurer de nombreuses expériences brutales et est finalement devenue reine du Nord.

ARYA STARK: 59 fois, nous avons vu Arya, la fille qui, en tant que garçon manqué, ne correspondait pas tout à fait à sa famille. Elle s’est formée en tant qu’homme sans visage et est retournée à Winterfell pour affronter le roi de la nuit, entre autres. Elle est partie à la fin de la série pour explorer le monde.

THEON GREYJOY: Un personnage quelque peu complexe, ayant d’abord travaillé pour Robb Stark, puis l’a trahi, a été capturé par Ramsay Bolton et l’a finalement compensé dans le combat contre le Night King.

SAMWELL TARLY: Le meilleur ami de Jon Snow a commencé comme une lâche recrue de Night’s Watch. Mais il est devenu un Maester, même le Grand Maester à la fin de la série.

JORAH MORMONT: Nous l’avons vu 52 fois. Le serviteur le plus fidèle de Daenerys a réussi à guérir des niveaux de gris et s’est battu pour Daenerys lors de la bataille de Winterfell.

BRONN: Il a été présenté dans une poignée d’épisodes chaque saison. Bron était au début le garde du corps personnel de Tyrion, travaillant pour quiconque le payait suffisamment. En fin de compte, il était le seigneur de Highgarden et le maître de la pièce.

SEIGNEUR VARYS: Il n’était pas physiquement actif pendant la Guerre des Cinq Rois, mais il était – grâce à son intelligence, un personnage clé. Varys a travaillé pour Dany et l’a servie jusqu’à la fin, sauf qu’il a été exécuté par elle après avoir exprimé des inquiétudes au sujet de sa santé mentale.