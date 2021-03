Suicide Squad la bande annonce de ‘Ils meurent d’envie de sauver le monde’

James Gunn l’avait promis hier, il l’a fait aujourd’hui : la première bande-annonce et les toutes nouvelles affiches des personnages du prochain chapitre du DC Extended Universe, Suicide Squad, sont arrivées, donnant aux spectateurs un premier aperçu de cette suite autonome ! La bande-annonce, qui offre les premières images du maléfique Mateo Suárez de Joaquín Cosío, du diabolique Penseur de Peter Capaldi et des débuts de Starro au cinéma

Bienvenue en enfer, c’est-à-dire à Belle Reve, la prison ayant le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis. C’est là que sont détenus les pires super-vilains et qu’ils sont prêts à tout pour s’en sortir, même à rejoindre la super secrète et super louche Task Force X. La mission d’aujourd’hui ? Rassembler une collection de détenus, dont Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île isolée et infestée d’ennemis de Corto Maltese.

Traversant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les faire se comporter correctement… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, suivant chacun de leurs mouvements. Et comme toujours, un seul faux mouvement et ils sont morts (que ce soit de la main de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un prend des paris, c’est contre eux, tous.

La liste des acteurs du film Suicide Squad de Gunn comprend John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Joel Kinnaman, Maylin Ng, Flula Borg, Juan Deigo Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba et Margot Robbie.

Comme indiqué précédemment, Davis, Robbie, Courtney et Kinnaman joueront les mêmes rôles que dans le film de 2016, respectivement Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang et Rick Flag. Pendant ce temps, Michael Rooker, collaborateur fréquent de Gunn, jouera Savant, Flula Borg jouera Javelin, David Dastmalchian jouera Polka Dot Man, Daniela Melchior jouera Ratcatcher 2, Idris Elba jouera Bloodsport, Mayling NG jouera Mongal, Peter Capaldi jouera Thinker, Alice Braga jouera Solsoria, Pete Davidson jouera Blackguard, Natha Fillion jouera TDK, Sean Gunn jouera Weasel, John Cena jouera Peace Maker et Steve Agee jouera King Shark.