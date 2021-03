Google arrête enfin de vendre des lunettes VR en carton

Google a été parmi les premiers à annoncer l’avènement de la RV mobile, mais cette rêverie touche lentement à sa fin. Après que la société ait interrompu le développement du SDK Cardboard et l’avoir open-source en 2019, elle a finalement cessé de vendre le matériel Cardboard dans sa boutique en ligne.

Le Cardboard fait le tour du drain depuis longtemps dans le Google Store (la dernière fois que nous avons vérifié, Google n’a vendu que des multi-packs mais pas d’unités individuelles), mais l’avis qu’il n’est plus vendu est nouveau. La liste dit maintenant,

Nous ne vendons plus Google Cardboard sur le Google Store. Nous continuerons d’aider la communauté à créer de nouvelles expériences grâce à notre projet open source Cardboard.

Si vous souhaitez absolument mettre la main sur l’un des visionneuses en carton, vous pouvez toujours acheter des solutions tierces basées sur les spécifications de Google. La question reste de savoir combien de temps ils seront pris en charge – malgré son engagement envers la plate-forme open-source, Google n’a pas montré beaucoup d’intérêt pour les applications de réalité virtuelle ces derniers temps.

Après avoir lancé le Cardboard super bon marché et super accessible en 2014, Google a continué à affiner ses applications et a même construit une plate-forme plus avancée avec ses casques Daydream View deux ans plus tard. Mais les casques sont depuis longtemps au coucher du soleil et la plate-forme sous-jacente se trouve également dans des eaux orageuses. Au lieu de cela, Google se concentre sur les fonctionnalités de RA qui ne nécessitent pas de matériel externe, comme sa navigation Live View Maps, les expositions Google Arts & Culture et ses animaux de RA dans la recherche.