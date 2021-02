in

Gran Turismo 7 est de loin le jeu de course le plus attendu qui devrait sortir cette année, et il pourrait également reconquérir certains fans de la série abandonnée, selon le créateur Kazunori Yamauchi.

Les jeux de sport et de course les plus attendus en 2021



je pense que le titre gran turismo est avant-gardiste pour nous, et nous avons consciemment intégré de nouveaux défis à chaque fois que nous changeons de génération. c’est pourquoi chaque série a des fans, mais parfois les changements semblaient dérouter les utilisateurs. par exemple, gran turismo sport, actuellement en vente, a relevé le défi des sports électroniques à grande échelle exclusivement pour une utilisation en ligne, mais cela peut sembler assez bizarre pour certaines personnes. en conséquence, nous avons eu 9,5 millions d’utilisateurs, mais cela ne s’est pas vendu de manière explosive depuis le début, et il semble que la compréhension a progressivement progressé et que le support a augmenté au cours des trois ans.

je pense que gran turismo sport a créé un plan assez ambitieux. ainsi, tout en héritant d’éléments tels que le championnat réalisé dans le sport, gran turismo 7 reviendra à l’objectif royal de plein volume comme 1 et 4 et offrira la meilleure expérience gran turismo à l’heure actuelle. par conséquent, pour ceux qui connaissent l’ancien gran turismo, je trouve que ça sent un peu nostalgique.

GT Sport a été livré avec beaucoup moins de contenu que les titres Gran Turismo habituels, ce qui a entraîné des scores inférieurs à la tranche moyenne de franchise, y compris la nôtre. Cela dit, Polyphony Digital a fait un excellent travail en publiant du contenu gratuit au fil du temps: alors que le jeu de course avait été livré avec 168 voitures et 29 pistes, il y a maintenant 337 voitures et 60 circuits.

Gran Turismo 7, une exclusivité PlayStation 5, a déjà été confirmé pour fonctionner à 4K et 60 images par seconde avec le traçage de rayons activé. Les fans pourront également naviguer entre les voitures instantanément, enfin, grâce au SSD intégré au système.