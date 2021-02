Halle Berry jouera dans le nouveau film Netflix

Halle Berry, lauréat d’un Oscar, sera le chef de file d’un nouveau projet The Mothership de Netflix dirigé par Matthew Charman à ses débuts en tant que réalisateur. Charman, qui a fait l’éloge du scénario de Bridge of Spies de Steven Spielberg, s’attaquera à une histoire qui s’appuie sur une sorte d’ambiance «A Wrinkle In Time» mettant en vedette Berry en tant que femme à la recherche de son mari perdu via un portail qu’elle trouve caché sur sa famille cultiver.

Une aventure de science-fiction qui suit Sara Morse (Halle Berry) un an depuis que son mari a mystérieusement disparu de leur ferme rurale. Quand elle découvre un étrange objet extraterrestre sous leur maison, Sara et ses enfants se lancent dans une course pour trouver leur mari, leur père et, plus important encore, la vérité.

Le film est une collaboration entre Netflix et MRC Film, qui a récemment sorti le succès mondial du box-office et le film nominé aux Oscars Knives Out du scénariste / réalisateur Rian Johnson et The Lovebirds avec Kumail Nanjiani et Issa Rae avec Netflix.