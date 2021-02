Hey Facebook” met l’entreprise sur une trajectoire de collision potentielle avec Siri

Facebook commence à se frayer un chemin dans le monde des assistants vocaux, se plaçant potentiellement sur un chemin qui se heurte à d’autres assistants comme Siri, Google et Alexa.

Dans un article de blog sur le site Web d’Oculus, la société a annoncé que le Quest 2 prendrait désormais en charge «Hey Facebook» comme mot de réveil pour permettre aux utilisateurs de créer différents types de commandes vocales sur l’appareil.

Mais aujourd’hui, nous facilitons l’accès aux commandes vocales à la volée, en ajoutant un mot de réveil facultatif «Hey Facebook» à Quest 2, avec des plans pour le publier sur tous les appareils Quest à l’avenir. Notre objectif est de faire des commandes vocales une véritable expérience mains libres et de faciliter la prise de captures d’écran, la diffusion, le groupe avec vos amis, et plus encore. Enregistrez vos moments préférés dans Myst sans quitter l’île, commencez à lancer Beat Saber à vos amis sans laisser tomber votre combo ou lancez-vous directement dans un nouveau jeu sans fouiller dans votre bibliothèque.

La société affirme qu’elle finira par déployer l’expérience sur toutes les versions des casques de réalité virtuelle Quest. Si les utilisateurs ne disposent pas actuellement de cette option, ils devraient pouvoir la trouver dans les paramètres des fonctionnalités expérimentales. Il est important de noter que le casque n’écoutera pas le mot de réveil lorsque le microphone est éteint, le casque est en veille ou s’il est éteint. Ils prennent également soin de dire que “Hey Facebook” est une expérience opt-in qui peut également être annulée si l’utilisateur ne veut plus l’option.

Vous contrôlez également si vos commandes vocales sont stockées et potentiellement utilisées pour améliorer la fonctionnalité. Vous pouvez facilement afficher, entendre et supprimer votre activité de commandes vocales à tout moment ou même désactiver le stockage vocal dans vos paramètres, tout en profitant de la fonction de commandes vocales. Il est de notre responsabilité de protéger votre vie privée, et vous pouvez en savoir plus sur la façon dont nous procédons ici.