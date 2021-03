Huawei: Des voitures électriques en 2021 ?’

Bien qu’Apple alimente régulièrement les rumeurs sur son entrée sur le marché automobile avec Project Titan, soit avec sa propre voiture autonome et électrique, soit en tant que fournisseur des systèmes d’exploitation, son concurrent chinois Huawei ne veut pas tarder et possède déjà un premier modèle électrique sur le marché à la fin de cette année. marché avant d’élargir encore la gamme.

Le chinois fait

Selon l’agence de presse Reuters, le géant de la technologie Huawei, connu dans le monde entier pour ses smartphones, a l’ambition de prendre d’assaut le marché automobile. L’idée serait de profiter de la grande industrie automobile chinoise pour proposer une gamme complète de modèles électriques (et autonomes?), Le premier modèle devant sortir d’ici la fin de 2021.

Le souhait viendrait pour deux raisons principales: la volonté d’être en avance sur Apple et la recherche d’autres marchés moins sensibles aux pénuries de puces qui prévalent désormais dans le monde. Reuters cite, entre autres, Dan Wang, analyste du cabinet d’études Gavekai Dragonomics, confirmant que “les nouvelles restrictions américaines sur les demi-conducteurs de Huawei ont étranglé l’entreprise”, la forçant à emprunter d’autres voies de développement, y compris la voiture.

Développer une voiture en si peu de temps, cependant, semble utopique. Néanmoins, l’industrie chinoise nous a déjà montré de nombreuses possibilités et nous pouvons compter sur une vaste gamme de fabricants et de start-ups locaux dotés des derniers véhicules électriques et technologies à bord. Si Huawei proposait ses propres modèles, ce serait probablement une collaboration avec un fabricant chinois existant. Selon Reuters, les pourparlers sont déjà bien avancés avec Changan Automobile, partenaire de Ford pour la production de la Mustang Mach-E en Chine. Mais une voie différente concernerait un autre acteur majeur du secteur automobile chinois: BAIC et sa branche BluePark New Energy Technology.

Profile bas

Chez Huawei, ils refusent de répondre aux rumeurs, même si elles ne sont pas fermées par la déclaration: «Huawei n’est pas un constructeur automobile. Mais avec les TIC, nous visons à devenir un fournisseur de pièces numériques destinées au marché de la consommation. voiture et les nouveaux composants ajoutés, permettant aux constructeurs automobiles de construire de meilleures voitures. ”

Pour l’heure, les rumeurs font encore état de la production d’un premier modèle développé en interne qui achèterait sur le marché à la fin de cette année, destiné à un large public grâce à des prix raisonnables. Au départ uniquement pour le marché chinois, ce qui pourrait aussi expliquer en partie la vitesse de développement. On sait déjà que la Chine est très loin dans le développement de batteries LFP qui coûtent moins cher et peuvent donc également fournir des VE moins chers.