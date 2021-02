Hyundai / Kia travaillent encore avec Apple sur plusieurs partenariats

Apple travaille peut-être encore sur une voiture Apple avec Hyundai et Kia, bien que la société ait récemment affirmé que les pourparlers avaient échoué avec le géant de la technologie.

Tel que rapporté par Reuters, le site en ligne Chosun Biz affirme qu’Apple et Hyundai / Kia ont signé un “protocole d’accord (MOU)” l’année dernière avec un accord pour travailler ensemble sur des produits dans huit secteurs différents, y compris le travail sur les véhicules électriques.

“Même si les négociations sur les véhicules électriques échouent, de nombreux points peuvent être négociés dans d’autres domaines, nous restons donc optimistes quant à la possibilité d’un partenariat entre les deux parties”, a cité Chosun, une source anonyme familière des négociations entre Hyundai et Apple. comme disant.

Kevin Yoo, analyste chez eBEST Investment & Securities, est d’accord avec Chosun et pense qu’Apple et Kia sont toujours ouverts à de nombreux autres partenariats.

“Le rapport des médias sur la coopération Kia-Apple ne nie pas la déclaration de Hyundai au début du mois, puisque la déclaration était limitée à un certain point”, a déclaré Kevin Yoo, analyste chez eBEST Investment & Securities.

Outre la possibilité d’un véritable partenariat pour les véhicules électriques, les deux sociétés parleraient également de collaborer sur des solutions pour les modes de transport du «dernier kilomètre».

Des rumeurs ont circulé sur un partenariat potentiel entre Apple et Hyundai / Kia, allant jusqu’à détailler le projet de la société d’utiliser l’usine Kia en Géorgie aux États-Unis pour la production.

Le fabricant d’iPhone prévoit de mettre en place la production avec Kia et de construire des voitures Apple dans les installations du constructeur automobile en Géorgie, aux États-Unis, a rapporté DongA Ilbo, sans citer personne. Les entreprises pourraient signer un accord le 17 février et viser à introduire des voitures Apple en 2024, selon le journal, qui a déclaré avoir pour objectif initial de produire 100000 voitures par an.