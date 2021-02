Hyundai rappelle 82000 véhicules électriques Kona pour remplacer les batteries

Mercredi, Reuters a annoncé que Hyundai allait rappeler son Kona EV en raison de problèmes avec la batterie. Au total, environ 82 000 véhicules électriques Kona devront être rappelés dans le monde après 15 incendies – 11 en Corée du Sud, deux au Canada, un en Finlande et un en Autriche – afin d’avoir des batteries de remplacement. Jusqu’à ce que le rappel soit effectué, le constructeur automobile conseille aux propriétaires de ne pas charger leurs véhicules électriques Kona au-delà de 90%.

En octobre 2020, l’OEM a émis le premier rappel du Kona EV, touchant plus de 37 000 véhicules en Corée du Sud et plus de 11 000 en Amérique du Nord et en Europe. La cause était le risque d’un court-circuit dans la batterie, qui pourrait potentiellement déclencher un incendie. À l’époque, le ministère sud-coréen des transports a suggéré qu’un défaut de fabrication pourrait en être la cause, ce que le fabricant de cellules LG Chem a nié.

Ces voitures ont reçu un nouveau logiciel, mais en janvier de cette année, un Kona EV rappelé et amélioré a pris feu.

Hyundai lancera un nouveau rappel pour un peu moins de 76 000 véhicules électriques Kona construits entre 2018 et 2020, ainsi que certains véhicules électriques Ioniq. Ce correctif est plus radical, impliquant un tout nouveau pack de batterie pour chaque voiture. Par conséquent, le rappel va coûter cher, à environ 900 millions de dollars (1 billion de wons).

Selon Reuters, LG Chem a déclaré dans un communiqué que “Hyundai a mal appliqué les suggestions de LG pour une logique de charge rapide dans le système de gestion de la batterie, ajoutant que la cellule de batterie ne devrait pas être considérée comme la cause directe des risques d’incendie.”

Hyundai a choisi de ne pas commenter, mais le ministère sud-coréen des transports a déclaré à Reuters que des défauts avaient été découverts dans certaines cellules produites dans l’usine de LG Energy en Chine.

En novembre 2020, Chevrolet a lancé un rappel pour certains Bolt EV après cinq incendies. Les Bolts concernés utilisent également des cellules LG Chem, bien que celles-ci proviennent d’une usine sud-coréenne.