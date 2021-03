Un nouveau rapport indique que l’iPhone 13 recevra une nouvelle technologie d’appareil photo de la part des fournisseurs de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max plus tard cette année.

Depuis Digitimes:

Alps Alpine et Mizumi sont deux principaux fournisseurs de VCM utilisés dans l’iPhone 12 Pro Max, selon les sources. Apple mettra à niveau les objectifs ultra grand angle des caméras arrière pour les nouveaux modèles d’iPhone qui seront lancés au second semestre 2021 en adoptant l’OIS à déplacement de capteur (stabilisation optique de l’image) et la mise au point automatique (AF), ont noté les sources. Par conséquent, la demande de VCM sera plus importante et la demande augmentera encore si Apple adopte l’OIS et l’AF à déplacement de capteur pour les caméras frontales des nouveaux modèles d’iPhone qui seront lancés en 2022, ont indiqué les sources.