La bande-annonce de gameplay Century: Age of Ashes révèle les classes et les modes de jeu

Le développeur indépendant Playwing publie une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Century: Age of Ashes qui présente les classes, les modes de jeu et les cartes disponibles au lancement.

Les fans de jeux ont eu une belle surprise lorsque Century: Age of Ashes a été révélé aux Game Awards en 2020 par le développeur indépendant basé au Royaume-Uni Playwing. Une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Century: Age of Ashes a révélé plus de détails sur les classes, les modes de jeu et les cartes qui seront disponibles au lancement.

Century: Age of Ashes est un jeu multijoueur gratuit qui sera lancé en accès anticipé le mois prochain et propose des combats aériens fantastiques similaires à Star Wars: Escadrons. Bien que gratuit, le jeu offrira de nombreuses options cosmétiques pour garder les joueurs intéressés.

Au départ, les joueurs pourront choisir parmi trois classes comme le Naerdor Phantom qui utilise Mystic Shroud pour se dissimuler pendant une courte période et peut équiper soit des mines explosives, soit une explosion à ondes de choc. Le Skeldin Windguard peut utiliser Salvation Surge pour se précipiter vers un allié et fournir un bouclier temporaire, et peut équiper soit un sentier de fumée toxique, soit l’explosion des ondes de choc. Le maraudeur Svard peut utiliser la marque du chasseur pour lancer une boule de feu de poursuite sur un ennemi spécifique et peut équiper une rafale bloquant les projectiles ou des éclats de givre affectant l’ennemi.

L’action de chevauchée de dragon dans Century: Age of Ashes se déroulera dans l’un des trois modes de jeu. Carnage est essentiellement un mode Match à mort par équipe tandis que Survival oppose trois équipes de 6 pour voir qui sera la dernière équipe debout. Gates of Fire est un type de mode de capture du drapeau, où les joueurs gagnent des points en faisant voler un drapeau à travers des portes spéciales autour des trois cartes de lancement.

Century: Age of Ashes a une tonne de potentiel et a le potentiel de devenir un nouveau succès multijoueur qui parle aux fans du genre fantastique, un peu comme la bataille royale Spellbreak. Bien que le gameplay présenté dans la bande-annonce semble prometteur, il sera intéressant de voir les opinions des joueurs sur le jeu lors de sa sortie.

Century: Age of Ashes sortira en accès anticipé sur Steam en avril 2021.