La batterie MagSafe de l’iPhone 12 pourrait avoir une charge inversée, dit Prosser

Une nouvelle source affirme que la batterie MagSafe d’Apple pour iPhone 12 pourrait inclure une charge inversée.

Serial Apple leaker Jon Prosser a fait la révélation sur son podcast «Genius Bar». Du guide de Tom:

La nouvelle fait suite à plusieurs rapports qu’Apple travaille sur sa propre batterie sans fil pour MagSafe, à la suite d’itérations réussies de fabricants d’accessoires tiers. En février, il a été noté que le code de la dernière version bêta d’iOS 14 pointe vers un “ bloc-batterie ” inédit pour charger l’iPhone. La nouvelle a ensuite été rapportée à nouveau par Bloomberg, indiquant qu’Apple pourrait encore abandonner le projet. D’après ce rapport:

Les rapports précédents cette semaine faisant référence à une batterie mobile dans iOS 14 ont été sauvegardés par Mark Gurman de Bloomberg:

Apple Inc. travaille sur une batterie à attaches magnétiques pour les derniers iPhones, un accessoire qui chargerait sans fil le combiné et fournirait à l’entreprise un autre produit complémentaire potentiellement lucratif. Apple développe la pièce jointe depuis au moins un an et son lancement est prévu dans les mois suivant la sortie de la gamme iPhone 12, selon des personnes connaissant le produit. Les modèles iPhone 12 ont été lancés en octobre.