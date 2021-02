La fuite du pixel 5a montre une prise d’écouteur, un écran plat et un design familier

A notre premier coup d’œil sur le rendu du prochain téléphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 5a. Ont avait déjà réussi à mettre au point le design du Pixel 4a en janvier 2020, il est donc judicieux de prendre ses informations sur le Pixel 5a au sérieux.

Il n’y a vraiment pas grand-chose à voir dans les rendus puisque le Pixel 5a semble identique aux précédents appareils Pixel comme le Pixel 4a 5G et le Pixel 5, et il n’est pas très différent du Pixel 4a. Dans ce cas, Google ne répare pas ce qui n’est pas cassé. Le design est parfaitement moderne, avec des lunettes fines et un appareil photo à perforation, et il n’est vraiment pas nécessaire d’exiger du changement pour le plaisir de changer.

Comme quelques autres téléphones de milieu de gamme, le Pixel 5a offre quelques choix de design que vous pourriez en fait préférer à un smartphone phare. Il est doté d’un écran plat sans côtés courbés, d’une prise casque et d’un lecteur d’empreintes digitales capacitif à l’arrière. Selon notre source, le téléphone a un dos en plastique, des haut-parleurs stéréo et un écran de 6,2 pouces, ce qui représente une augmentation de taille par rapport au Pixel 4a de 5,8 pouces.

Le dos est équipé d’un appareil photo supplémentaire inconnu, mais si Google suit l’exemple du Pixel 4a 5G et du Pixel 5, l’appareil photo aura un objectif grand angle. Après avoir utilisé le même capteur d’appareil photo sur les pixels 2, 3, 4 et 5, le 5a sera-t-il la première fois en quatre ans que Google modernise son matériel photo ? C’est peut-être trop demander à un téléphone de milieu de gamme.

Il nous manque encore les autres détails importants, comme les spécifications et un prix. Le Pixel 3a était de 400 $ et le Pixel 4a de 350 $, ce qui rend les deux difficiles à contester lorsque vous obteniez d’excellentes performances pour si peu.

Personne ne sait quand le Pixel 5a sortira. Le Pixel 4a a été divulgué pour la première fois huit mois avant son lancement en août, mais une grande partie de ce temps était probablement due aux retards du COVID-19. Le Pixel 3a a été lancé au milieu de l’année, à Google I / O 2019, mais il y a de fortes chances qu’il n’y ait même pas d’E / S Google cette année.