Xiaomi Mi 11 Pro visite Geekbench; 12 Go de RAM, processeur Snapdragon 888 confirmé

La série Xiaomi Mi 11 devrait faire ses débuts le 29 mars avec trois nouveaux modèles. La marque est prête à lancer le Mi 11 Pro, le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Lite. Récemment, plusieurs rapports ont suggéré la disponibilité du modèle Lite avant le lancement. L’unité a été mise à disposition à la vente via plusieurs vendeurs sur Facebook Marketplace. Maintenant, la variante Pro a fait surface sur un site Web de référence confirmant la phase finale des tests de l’entreprise.

Les spécifications du Mi 11 Pro ont de nouveau été divulgué avant le lancement

Le Xiaomi Mi 11 Pro a maintenant été repéré chez Geekbench. L’appareil a été répertorié avec le numéro de modèle M20102K1AC sur le site Web de référence. Nous avons déjà vu cet appareil visiter d’autres plateformes en ligne avec le même numéro de modèle.

Le site Web de référence a mentionné un processeur Qualcomm avec huit cœurs et une vitesse d’horloge de 2,84 GHz. Ce processeur n’est autre que le processeur Snapdragon 888. Ce processeur haut de gamme a également été incliné dans le passé et est censé piloter également le modèle Mi 11 Ultra.

Le Xiaomi Mi 11 Pro aura une option de 12 Go de RAM selon Geekbench. La société pourrait également lancer un modèle de 8 Go de RAM. Mais nous ne pouvons pas commenter le nombre exact de variantes que la société lancera. Le chipset sera en outre couplé avec le GPU Adreno 660.

Dans le test monocœur du Geekbench, le Mi 11 Pro a obtenu 4233 points, tandis que dans le test multicœur, le combiné a enregistré 12567 points. La fiche technique restante du Mi 11 Pro sera également haut de gamme. L’appareil affichera un énorme écran OLED de 6,8 pouces avec des bords incurvés.

Le panneau prend en charge la résolution WQHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une conception perforée. On dit que la découpe de la caméra contient une caméra 20MP pour les selfies. Le panneau arrière devrait être livré avec une caméra principale de 50MP accompagnée d’une paire de capteurs de 48MP.

On dit en outre que le panneau arrière comporte un affichage secondaire. Cependant, ses spécifications et fonctionnalités n’ont pas été révélées par la marque ou les fuites. Enfin, l’appareil utiliserait une batterie de 5000 mAh avec une charge sans fil et filaire de 67W.