Les téléphones Realme: Un guide de l’entreprise et de ses smartphones

Vous avez sans doute entendu parler de grandes entreprises technologiques comme Samsung, Huawei et Apple, mais il existe de nombreuses petites marques de smartphones qui font des choses passionnantes et qui méritent d’être connues aussi – c’est pourquoi nous avons rédigé ce guide sur Realme, une de ces entreprises.

Realme est originaire de Chine, mais elle est en plein essor dans le reste du monde, en particulier en Inde et en Europe, où ses smartphones à bas prix font des vagues dans les tranches de prix de budget et de milieu de gamme. La société n’est cependant pas opposée aux modèles haut de gamme, notamment avec sa ligne Realme Race haut de gamme dont la sortie est prévue pour le début de l’année 2021.

Nous vous présentons ci-dessous un bref historique de la société ainsi que les types de produits qu’elle commercialise, et tout ce que vous devez savoir sur la marque.

En bref l’histoire de Realme

Realme a été fondée en 2010 en tant que sous-marque d’une autre société de smartphones – Oppo, mais a acquis son indépendance en 2018, lorsqu’elle a commencé à produire ses propres smartphones.

Depuis lors, la société a produit des téléphones à un rythme impressionnant, et elle s’est également développée, passant de la vente de téléphones en Inde et en Chine à de nombreuses autres régions du monde.

Realme rejoint les autres marques de smartphones Oppo, OnePlus et Vivo comme appartenant à un conglomérat technologique appelé BBK Electronics. La relation exacte entre les sociétés de smartphones de BBK n’a jamais été précisée, mais nous voyons parfois des technologies et des innovations partagées entre les sociétés, en particulier Oppo et OnePlus.

Quel gamme de téléphone fabrique Realme ?

Realme dispose de deux lignes principales de smartphones, mais cela pourrait changer bientôt, dès que nous entrerons dans le système. Dans certaines régions, la société possède beaucoup plus de lignes de smartphones comme les appareils Narzo, Q, C et V-prefix, mais ils ne sont pas disponibles dans le monde entier, donc nous n’entrerons pas dans les détails.

La première des deux lignes principales est la ligne numérotée de Realme, avec des appareils comme le Realme 7 et le Realme 7 Pro. Ce sont des appareils abordables et de gamme moyenne inférieure qui rivalisent avec la ligne Moto G de Motorola ou la ligne Redmi de Xiaomi, avec des téléphones bon marché et joyeux conçus pour les personnes qui ont besoin d’appareils fiables sans spécifications de pointe.

Au-dessus se trouve la ligne « X » de la société, composée d’appareils bas-médium comme le Realme X2 Pro, le Realme X3 Superzoom ou le Realme X50 (bien que les rapports de la société suggèrent que cette gamme à deux chiffres ne recevra pas d’autre combiné). Ces appareils ont des spécifications améliorées par rapport à la ligne numérotée, et parfois une ou deux fonctions supplémentaires, mais leur coût reste faible.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Realme a confirmé, mais pas encore lancé, une autre série de smartphones, appelée Realme Race. À en juger par les spécifications que la société a dévoilées, il devrait s’agir d’appareils haut de gamme ou haut de gamme, avec des spécifications de pointe et un coût élevé.

La disponibilité des téléphones Realme

Comme Realme est assez récent et qu’il a sorti de nombreux smartphones depuis ses débuts, il est difficile de discerner des tendances particulières dans son calendrier de sortie. Contrairement à de nombreuses autres marques de téléphones, la société ne semble pas adhérer à un plan de lancement annuel.

En ce qui concerne la disponibilité, Realme vend actuellement des smartphones dans la plupart des régions du monde. Cependant, dans une interview avec Madhav Sheth, le PDG de Realme, a suggéré que la marque pourrait également faire vendre ses appareils dans le monde entier d’ici peu. Mais cela pourrait se faire dans quelques années.

Autres produits vendus par Tech Realme

Comme la plupart des entreprises technologiques, Realme a un écosystème de produits qui ne sont pas des smartphones, bien qu’il déploie ses appareils lentement. La société appelle cela sa stratégie 1+4+N, où le « 1 » est votre smartphone qui contrôle les gadgets dans quatre domaines clés, y compris l’audio et les articles portables, qui sont aidés par le « N » qui désigne la maison intelligente et l’Internet des objets (IoT).

Les gadgets non smartphones comprennent les casques sans fil comme le Realme Buds Air, les montres intelligentes comme la Realme Watch et les appareils de suivi de la condition physique comme le Realme Band. Dans certaines régions, la marque propose également des appareils électroménagers et des téléviseurs intelligents.

La société s’est engagée à élargir rapidement son portefeuille jusqu’en 2021, afin de pouvoir proposer des routeurs, des tablettes et d’autres produits, mais nous ne savons pas exactement ce qu’il en est.