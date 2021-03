Prédictions sur le Pixel 6 : 5 choses à rechercher dans le prochain vaisseau amiral de Google

En 2021, Google devrait sortir le Pixel 6, qui succédera au Pixel 5. Voici cinq prédictions précoces pour certaines de ses caractéristiques clés.

Le Google Pixel 6 devrait sortir vers la fin de 2021, et quand ce jour viendra, il aura de grandes chaussures à remplir. Le Pixel 5 de l’année dernière a marqué un changement de stratégie intéressant pour Google, mais dans l’ensemble, il a payé incroyablement bien pour l’entreprise. Le Pixel 5 a été livré avec un design fantastique, d’excellentes caméras, et a offert une autonomie sensiblement améliorée par rapport au Pixel 4 qui est sorti avant lui. Google a fait tout cela (et plus) tout en vendant le Pixel 5 pour seulement 699 $ – considérablement moins que les flagships Pixel passés avant lui.

En 2021, Google peut suivre l’une des deux voies suivantes avec le Pixel 6. Il peut essayer de revenir en arrière et de sortir un véritable flagship avec les spécifications les plus haut de gamme et un prix élevé pour correspondre, mais chaque fois que Google a essayé cela, cela n’a pas exactement fonctionné. Google pourrait également s’efforcer de faire du Pixel 6 un autre ” flagship de valeur ” similaire au Pixel 5, offrant une excellente expérience utilisateur globale pour moins que l’iPhone 13 Pro et le Galaxy S21 Ultra qu’il affrontera. Quoi qu’il en soit, le Pixel 6 ne manquera pas de faire parler de lui sur le marché.

Bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant que le Pixel 6 ne soit prêt pour sa place sous les feux de la rampe, il n’est pas trop tôt pour commencer à creuser les premières rumeurs/rapports – et quelques suppositions éclairées – pour avoir une idée de ce que l’on peut attendre du téléphone lorsqu’il sera effectivement lancé. Vous êtes prêts ? Commençons.

Un nouveau design



Google a creusé un peu dans l’arrière-plan de l’application Google Camera, et ce faisant, est tombé sur des preuves que le Pixel 6 pourrait présenter une découpe centrée en forme de trou pour sa caméra selfie. Bien qu’il y ait beaucoup de téléphones Android qui font déjà cela, ce serait une première pour Google.

Google a d’abord introduit le design trou-punch avec la série Pixel sur le Pixel 4a, et avec celui-ci, le Pixel 4a 5G, et le Pixel 5, les téléphones présentent tous une découpe à l’extrême gauche de l’écran. C’est parfaitement bien et fait le travail, mais cela rend le design frontal un peu désordonné par moments. En passant à une découpe centrée, Google pourrait resserrer les choses tout en rafraîchissant un peu son style.

Si Google modifie la position de la caméra frontale sur le Pixel 6, cela pourrait également être une raison de croire que d’autres (et plus grands) changements de conception sont en préparation, aussi. Google n’a pas vraiment changé le langage de conception du Pixel depuis le Pixel 4 de retour en 2019, le Pixel 2 en 2017 étant l’autre changement de conception majeur avant cela. Cela signifie qu’il est temps pour Google de secouer les choses encore une fois, et après le Pixel 5 qui a joué la sécurité à plus d’un titre, un tout nouveau design pour le Pixel 6 semble juste.

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran



La sécurité biométrique est un autre élément qui n’a pratiquement pas changé sur les téléphones Pixel. En dehors de la tentative de Google de déverrouillage du visage avec les Pixel 4 et 4 XL, tous les autres Pixel ont été livrés avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Les capteurs montés à l’arrière sont rapides, fiables et permettent un geste de glissement pratique pour afficher l’ombre de notification. Avec le Pixel 6, cependant, cela pourrait changer.

En regardant Android 12 Developer Preview 1, Mishaal Rahman de XDA Developers a remarqué qu’Android 12 ajoute un support natif du système pour les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Bien que ce soit quelque chose dont tous les téléphones Android avec des capteurs à l’écran pourront bénéficier, cela pourrait également être une indication que Google a finalement ajouté ce support parce qu’il en aura besoin pour le Pixel 6.

Cela peut sembler être un grand écart, mais honnêtement, ce ne serait pas si surprenant. Les capteurs d’empreintes digitales à l’écran existent dans les téléphones Android depuis quelques années maintenant, et dans toutes les versions antérieures d’Android, Google n’a pas vu la nécessité d’ajouter un support natif pour la technologie. Tout à coup, avec Android 12, cependant, l’entreprise a changé d’avis. Considérant que le Pixel 6 sera plus que probablement livré avec Android 12 lors de sa sortie, cela pourrait très bien être le résultat du fait que Google a besoin de ce support pour son propre capteur à l’écran.

Retour du modèle XL ?



En parlant d’Android 12, l’un de ses changements les plus notables dans la Developer Preview 1 est l’introduction de quelque chose appelé “Silky Home”. Silky Home est une nouvelle interface pour l’application Paramètres qui peut être activée avec un drapeau de fonctionnalité, et une fois qu’elle est en marche, elle rend tout beaucoup plus facile à atteindre d’une seule main. Si Silky Home est actuellement limitée à l’application Paramètres, elle devrait s’étendre à d’autres applications et à d’autres zones de l’interface utilisateur avec les futures mises à jour d’Android 12.

Ce type de refonte de l’interface sera probablement limité aux smartphones Pixel de Google, et compte tenu du fait que tous les Pixel actuels sont déjà assez faciles à utiliser d’une seule main, cela pourrait être un signe que Google proposera à la fois un Pixel 6 et un Pixel 6 XL. La nature compacte du Pixel 5 est quelque chose que beaucoup de gens ont vraiment soutenu, mais pour les fans de smartphones plus grands, cela les a laissés sans autre option vers laquelle se tourner.

L’interface utilisateur Silky Home serait agréable à avoir sur n’importe quelle taille de smartphone, mais avec Google qui travaille clairement sur une nouvelle interface axée sur l’utilisation d’une seule main, il y a des raisons de croire que la société essaie de peaufiner des parties d’Android pour qu’elles soient plus accessibles sur des écrans plus grands – comme sur un Pixel 6 XL.

Enregistrement vidéo 4K pour la caméra selfie



Google est depuis longtemps l’un des leaders du marché lorsqu’il s’agit de prendre des photos sur les smartphones, mais en ce qui concerne l’enregistrement vidéo, c’est un domaine qui est encore dominé par Apple. Une fois de plus grâce à l’enquête de 9to5Google sur l’application Google Camera, les preuves suggèrent que c’est un domaine que Google pourrait aborder avec le Pixel 6.

Comme repéré dans l’app, le Pixel 6 pourrait supporter l’enregistrement vidéo 4K pour sa caméra frontale. Le Pixel 5 limite actuellement sa caméra frontale à 1080p à 30fps, donc le saut à 4K serait plutôt substantiel. Il n’est pas clair pour l’instant quelle fréquence d’images l’enregistrement 4K prendra en charge, mais quoi qu’il en soit, ce grand saut dans la résolution serait un énorme avantage à avoir.

De la même manière que la position de la découpe du trou change, une mise à niveau de l’enregistrement vidéo pour la caméra selfie du Pixel 6 pourrait également être un indice de plus de choses à venir pour le reste des capacités vidéo du téléphone. Google a essayé d’améliorer la vidéo sur le Pixel 5 en introduisant quelques nouveaux modes de prise de vue, et bien que ceux-ci aient ajouté un joli flair à l’ensemble de la caméra du téléphone, ce n’était pas suffisant pour en faire le roi de la vidéo de la même manière qu’il l’est avec les images fixes. Si Google met à niveau la caméra frontale du Pixel 6 pour avoir un enregistrement 4K, il est également probable qu’il y ait des mises à niveau matérielles et/ou logicielles pour la caméra arrière également.

Un prix abordable

Il est beaucoup trop tôt pour faire une prédiction finale sur le prix du Pixel 6, mais compte tenu de la façon dont le Pixel 5 a été bien accueilli par rapport à ses prédécesseurs, il est difficile d’imaginer Google ignorer ce succès et revenir à des flagships de plus de 1000 $ – surtout dans un monde où le Galaxy S21 de 800 $ existe. Bien qu’il soit peu probable que Google descende en dessous du PDSF de 699 $ pour le Pixel 5, rester à ce prix ou aller légèrement au-dessus serait la démarche logique.

Il y aura toujours un besoin et une place pour les smartphones ultra-premium, mais cela ne signifie pas que Google doit y être en concurrence. Le marché des flagships de valeur prend rapidement son propre élan, et si Google peut une fois de plus commercialiser le Pixel 6 comme une alternative à moindre coût aux meilleurs iPhones et Galaxies, il sera prêt pour le succès.

Un prix compétitif ne signifie pas que le Pixel 6 sera instantanément incroyable, mais si Google est capable d’améliorer la formule du Pixel 5 sans faire grimper les coûts, il est difficile d’imaginer que ce soit un mauvais smartphone. Il est en quelque sorte impossible de prédire comment Google va agir ici, mais au moins pour le moment, cela semble être un pari sûr.